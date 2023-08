A Nyír-Wetland vármegyei i. osztályú bajnokságban öt mérkőzést játszottak szombaton.

Nyírmeggyes–Kállósemjén 1–6 (0–2)

Nyírmeggyes, v.: Takács.

Nyírmeggyes: Zán – Farkas (Szabó), Nagy, Éles, Tőkés, Preg, Sitku, Török (Szondi), Ács, Csatári (Sivadó), Drabik (Gönczör). Edző: Kovács László.

Kállósemjén: Ovszijenko – Törtei, Hamza (Szabó S.), Szabó I. (Vass), Danó (Tóth), Jónucz, Fodor, Pekk, Lakatos, Gömze (Bodnár), Hegedűs. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko. Gól: Csatári (11-esből), illetve Bodnár 2, Jónucz, Hegedűs, Pekk, Fodor (11-esből).

Kovács László: – Sajnos nem sikerült meglepetést okoznunk. Gratulálok az ellenfelünknek, akik a játék minden terén felülmúltak minket, Éles Béla csapatkapitányunknak, kitartást kívánunk az elkövetkezendő féléves külszolgálatához, gratulálok az ificsapatunk győzelméhez.

Vologyimir Ovszijenko: – Az elejétől a végéig kontrolláltuk a mérkőzés kimenetelét, elértük azt, amiért jöttünk, megyünk tovább! Köszönjük a Nyírmeggyesnek a vendéglátást.

Vásárosnamény–Újfehértó 1–1 (1–0)

Vásárosnamény, v.: Vitkai.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Czene, Berec (Újvári), Kopor, Kozma, Barta (Vass), Deák, Balogh, Illés, Orosz. Edző: Bardi Gábor.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Szilágyi (Miterkó), Mezei (Barta), Angyal, Barnucz, Pallai, Daróczi, Nagy, Benke. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Barta, illetve Nagy.

Bardi Gábor: – – Rengeteg hiányzónk volt, a kezdés előtt még Zán Bence is jelezte, hogy nem áll rendelkezésünkre, így csupán tizenkét bevethető felnőtt játékosom maradt. Köszönöm szépen az ifistáknak, hogy eljöttek segíteni, sajnálom, hogy nem tudtam nekik lehetőséget adni ezen a meccsen. A mérkőzésről annyit szeretnék mondani, hogy nagyon büszke vagyok játékosaimra, száz százalékig megérdemelten tartottuk itthon az egy pontot, kis szerencsével még akár a győzelem is összejöhetett volna.

Piskóti Zsolt: – Sajnos még várni kell az első idegenbeli győzelmünkre. Brusztolós, parázs meccs volt, ahol nagyon nehéz volt hátrányban játszani. A gól után próbáltunk még rátenni egy lapáttal, de csak mezőnyfölényig jutottunk, igazi nagy ziccerünk nem sok adódott. Dolgozunk tovább.

Csenger–Kemecse 3–4 (3–3)

Csenger, v.: Lipcsei.

Csenger: Korompai (Sass) – Nagy (Popovics), Csorvási, Jónás, Antal, Peterman, Bence (Katona), Osváth (Osztolykán), Gaál, Szedlacsek, Barcsay (Mészáros), Edző: Juhász Ferenc.

Kemecse: Baráth – Hadházi, Majoros, Ádám (Szűcs), Szaffián (Törő), Phrakonkham (Varga), Kovács, Balogh (Sándor), Csáki, Sógor (Bárdos), Gönczör. Edző: Sánta Tibor.

Gól: Jónás 3, illetve Csáki 2, Szaffián, Hatházi.

Juhász Ferenc: – Gratulálok Jónás Gerinek a mesterhármashoz! Nem érdemeltünk vereséget, de ilyen játék a labdarúgás, további sok sikert a Kemecsének!

Sánta Tibor: – Mindkét csapatnak gratulálok a mai teljesítményéhez, nehéz körülmények között mindent megtettek a győzelemért. Azt gondolom, hogy a jobb passzban lévő csapat el tudta dönteni a kilencvenkettedik percben a mérkőzést. Gratulálok a játékosaimnak, nagy melóztak a győzelem érdekében.

Mátészalka–Nyírbátor 2–2 (1–2)

Mátészalka, v.: Veres.

Mátészalka: Szilágyi – Szántó (Papp), Bodó, Csáki (Fenyőfalvi), Gergely (Lyáh), Magyari, Bodó, Hudák, Fejes (Huszti), Toldi (Tangel), Jócsák. Edző: Kiss Tamás.

Nyírbátor: Kiss – Tóth, Szűcs (Czerula), Tóth, Danó, Bakó (Terdik), Varga, Orosz, Török (Pálvölgyi), Szabó (Nógrádi), Kun (Erdei). Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Jócsák, Magyari, illetve Török 2 (egyet 11-esből). Kiállítva: Orosz (68).

Kiss Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést és kézben is tartottuk. Vezetésünk után számomra érthetetetlen módon két gólt ajándékoztunk az ellenfelünknek, Majd a második félidőben mindent megtettünk, hogy legalább pontot ne veszítsünk, ami sikerült, de összességében hiányérzetem van a mérkőzéssel kapcsolatosan, amiben sokkal több volt.

Erdei Zoltán: – A csapat maximálisan helyt állt a Mátészalkával szemben, egyes periódusokban jobban is játszottunk, mint ők, sajnos egy buta kiállítás után védekezésre kényszerültünk, de minden egyes játékosnak gratuláció jár és örülünk az egy pontnak is.

Nyíregyháza II.–Nyírbéltek 5–1 (2–0)

Nyíregyháza, v.: Balogh.

Nyíregyháza II.: Harman – Varga (Juhász), Bertók (Szabó), Czimer-Nyitrai (Márton), Kiss, Chrien, Spisák, Horváth, Ferencz (Asztalos), Konzili (Balogh), Forgó. Edző: Lengyel Roland.

Nyírbéltek: Ritli – Sidibe, Ramos, Boldizsár E. (Boldizsár G.), Sőre, Vass (Tóth), Fischer, Varga (Nemes), Lisboa, Mányi, Csatári (Hevele). Edző: Mirgai László.

Gól: Varga, Spisák, Ferencz, Márton, Kiss, illetve Fischer. Kiállítva: Sőre (87.).

Lengyel Roland: – Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, lőttünk két gólt, a második félidőben ránk jött a Nyírbéltek, rúgtak átlövésből egy gólt, ami egy kicsit megfogta a csapatot, de szerencsére be tudtuk lőni a harmadik gólt és onnantól kezdve megint átvettük az irányítást. Sokat kockáztatott az ellenfél, mert próbáltak visszajönni a meccsbe és egész nagy területeket hagytak maguk mögött, amit nagyon jól kihasználtunk és gólokat tudtunk belőle lőni.

Mirgai László: – Az első félidőben már a hatodik percben gólt kaptunk, majd utána rögtön kaptunk egy potyagólt, ami megfogta a csapatot. A második félidőben az első húsz percben sikerült szépítenünk, érett az egyenlítés, erre a kapusunk megint egy óriási hibát követett el, amit az ellenfél könyörtelenül kihasznált. Ezek után már kétgólos előnyre tett szert a hazai csapat, ami lelkileg padlóra küldött minket és vereséget szenvedtünk. Gratulálok a Nyíregyházának!