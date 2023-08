A Nyíregyháza Spartacus és az ETO FC Győr összecsapását nyugodtan nevezhettük rangadónak, hiszen egy veretlen csapat fogadta a négy forduló után hibátlan listavezetőt. Ha már rangadó, akkor a jelzőhöz illő mérkőzést játszottak a felek.

Novák Csanád már az első percben betalált, miután labdát szerzett a vendégek kapusától, majd közel hetven percig a (színvonalas) mezőnyjáték volt a jellemző, hogy aztán kinyíljon a gólcsap. Tizenkét perc alatt négy találat született, a hihetetlen gólváltásból a Szpari jött ki jobban, majd a hétperces hosszabbítást is kivédekezték a piros-kékek, ezzel 3–2-re győztek.

Ez azt jelenti, hogy az ETO nemcsak pontot veszített, hanem a veretlenségének is búcsút intett, míg a Spartacus az első öt fordulóban nem talált legyőzőre.

– Érzelemdús mérkőzés volt, ilyenek a rangadók – értékelt Tímár Krisztián, a nyíregyházi csapat vezetőedzője. – Tisztában voltunk vele, hogy a Győr jó csapat, de a saját értékeinket is ismertük. Kicsit fáradtabban mozgott a társaság, ami elfogadható a hét harmadik mérkőzésén. Láttam a srácokon, hogy próbáltak mindent megvalósítani, amit kértünk. Több veszélyes helyzetet alakítottunk ki, szereztünk is szép gólokat. Óriási szívvel küzdött a csapat. Nem volt mindegy, hogy ennyi iksz után nyerünk, vagy kikapunk. Ezzel a győzelemmel az eddigi döntetlenjeink is értékesebbek.

A Szpari első góljáról már szóltunk, érdekesség, hogy a másik kettőt védők, nevezetesen Farkas Bendegúz és Alaxai Áron szerezték. A mester viccesen hozzátette, senkinek nincs megtiltva, hogy betaláljon.

– A két kapott gól elkerülhető lett volna, de működött, amit elterveztünk – folytatta Tímár az értékelést. – A fáradtság miatt kicsit változtatnunk kellett, azt is jól megoldották a játékosok. Nagyobb szerencsével még kontrából rúghattunk volna gólokat, de nem vagyok elégedetlen, sőt, nagyon örülök a győzelemnek. Nem értékeljük túl ezt a sikert sem, ezért is három pontot adtak, dolgoznunk kell tovább! Azt viszont látom, hogy a srácokban átszakadt a gát, remélem, ezen az úton megyünk tovább!

A Spartacus vasárnap a Soroksár vendégeként folytatja a bajnokságot.