A Budapest Spartacus kézilabda-csapatától érkezett Nyíregyházára Hellinger József. A „Heki” becenévre hallgató balkezes átlövőt Kun Lacival egy időben, 1989 februárjában igazolta le az NYVSC. Megérkezésekor azt mondta a klubvezetés, gyorsan találnak neki albérletet, addig húzza meg magát Berényi Iminél egy-két napig – na ebből végül két hónap lett...

– Visszagondolva nem is volt akkora baj, hogy így alakult, hiszen Iminél zajlott az élet... Sokat jártak fel hozzánk a csapattársak, és a közeli Zöld elefántba is gyakorta lejártunk, erősítendő a csapategységet – emlékezett vissza.

Hellinger József fiatalon több sportágat is kipróbált: belekóstolt a röplabdába, a kosárlabdába és a kézilabdába is, végül az utóbbinál ragadt meg végérvényesen. Csak tizenöt évesen lett igazolt játékos, az első edzője pedig Konkoly Imre volt. Mielőtt Nyíregyházára tette volna át a székhelyét, játszott a Budapest Spartacusban, a Hargita KC-ban, valamint a Szondi SE-ben, utóbbi csapatban a közelmúltban elhunyt Pánczél Barnabás kezei alatt.

„Heki” imádott sakkozni, bár hozzátette, szigorúan csak hobbiszinten űzte.

A korabeli legendárium szerint az egyik edzőtáborban a szobatársával belekezdtek egy partiba, de közben ki kellett mennie a mosdóba, ahonnan vakon folytatta a játékot – miközben, a vécén ülve, egy könyv olvasásába is belefogott... A szobatárs ezt kihasználva megpróbált az egyik lépésnél csalni, mire Heki felkiáltott: „Hohó, oda nem léphetsz, ott áll egy bábú!”

– Már katonaként is nagyon szerettem sakkozni, szakkönyveket olvastam. Gyakorta kijártam a körletből, hogy játszhassak, volt, hogy egy nyugalmazott ezredessel ültem le egy asztalhoz. A nyíregyházi csapatból, és most senkit sem akarok megsérteni, egyedül Krasznij Szergej bizonyult komolyabb ellenfélnek. Náluk, Moldáviában, annak idején a gyerekek tanultak sakkozni az iskolában.

Hellinger József, aki nyíregyházi színekben 126 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, természetesen nem csak a sakkpartik miatt emlékszik vissza a szívesen a városra és a csapattársakra.

– Rengeteg szép emléket őrzök. A csapatban nagyon családias volt a légkör, a korábban említett srácokon kívül remek viszonyban voltam Kerekes Tomival, Boczák Józsival, de az edzőimre, Rácz Sanyira, Bartha Dénesre és Szőke Pista bácsira is jó szívvel emlékszem. „Savanyú” Pistára, a másodedzőnkre, aki a meccsek előtt kihallgatta az ellenfelek taktikai értekezleteit, hiszen tudta, hol vékonyak a falak és a szellőzőn, hol terjed a hang, de arra is, amikor úgy zavartuk meg az Iváncsik Misivel és Csicsay Ottóval érkező győrieket, hogy a két kapu mögött felhúztuk a labdafogó hálókat, elvéve ezzel egy rossz lövés vagy egy kapusvédés után a gyors indítás lehetőségét. Az algériai torna, a bulgáriai edzőtábor... Vagy Dobi Pista, majd Pásztor Öcsi esküvője, mind-mind életre szóló emlékek – sorolta Hellinger József, akire a nyíregyházi évek alatt a „koma” utónév is ráragadt, mivel előszeretettel szólította így csapattársait. Bár már 25 éve nem dohányzik, aktív korában nagy „bagósnak” számított, volt, hogy egy-egy mérkőzés szünetében, a vécében is rágyújtott.

Beszélgetésünk során nem rejtette véka alá, hogy a távozása nem sikeredett ennyire örömtelire, de, mint mondta, csak a szépre szabad emlékezni.

„Heki” ezek utána szomszédvárba, Tiszavasváriba igazolt, ahol 3 évet töltött el, mielőtt befejezte volna aktív pályafutását. Hajdúnánáson van egy családi nyaralójuk, ott többször találkozott már régi csapattársakkal, edzőkkel, de a legszorosabb kapcsolatban Boczák Józsival maradt, akivel gyakorta hódolnak együtt kedvenc időtöltésüknek, a horgászatnak.

Hellinger József a kézilabda után a civil életben is megtalálta számítását, 23 éve taxizik Budapesten, a fia pedig a nyár elején diplomázott le.

És hogy nem múltak el nyomtalanul a nyíregyházi évek, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a fővárosban már több, a fiatalabb generációhoz tartozó utasa is megkérdezte tőle: „Te nem kézilabdáztál Nyíregyházán?”