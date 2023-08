Lehet bármilyen extrém időjárási körülmény vagy terep, Bányai Györgyöt, a Mozaik Med Egyesület vezető futónagykövetét, semmi sem tántorítja el kitűzött céljától. Legutóbb a Kazinczy 100 Hálaisten teljesítménytúrának vágott neki szélvihar, villámlás, csípős eső közepette. A kitartó eső megtette hatását helyenként vaddisznóknak való dagonyává változtatva az útvonalat, amely amúgy sem volt könnyű a meredek kaptatók és embernagyságú csalános közepette.

Kezdjük az elején, mert nem mindennapi történet, hogyan lesz valakiből ultra terepfutó, mikor egyáltalán nem akar futni. De! Gyuri felesége szeretett volna futni és hát kellett egy kísérő. Az első edzések ebből álltak: 1 perc futás, 1 perc séta.

– Azt hittem belehalok ezekbe a kezdeti futásokba, lassú volt a tempó és a gyaloglás különösen zavart – emlékezik vissza a kezdetekre Gyuri. – Három alkalom után feladtam, megbeszéltük, kezdjük együtt és fejezzük be együtt, de mindenki a saját tempójában fut. Ekkor 2017 tavaszát írták. Ősszel már félmaratont futottam a lányommal, következő évben pedig már maratont. A családomtól nagyon nagy támogatást kapok, így egyre nagyobb célokat tűzhetek magam elé. A maraton után jött a következő cél, hazafutok. Mivel 14 éves koromtól ingázom Nyíregyháza és a szülőhelyem, Abaújszántó között, gondoltam, futva is kipróbálom a 85 km-es távot. Megterveztem az útvonalat, természetesen a Tokaji hegyen át. Saját felkészüléssel futottam a napi edzéseimet, kerestem edzésprogramokat, azt írtam át a magam részére. Megkedveltem a terepfutást, változatos tájon, gyönyörű helyeken róhatjuk a kilométereket. Idén többek között a Salomon UTH Szent László Trail 84 km-es távját teljesítettem május végén, amelyben több mint 3000 méter szint volt.

A népszerű szilveszteri Malac futás egyik házigazdája is…

– Harsányi Zsuzsa találta ki, hogy tervezzenek egy olyan futást, ahol malac alakú útvonalon futnak. Először Zsuzsa és párja Nagy Zsola, Gyuri és fia Kristóf azaz 2018-ban négyen teljesítették, majd a következő évben meghirdették és nagyon népszerű lett. Néhány alkalommal már az országos média is tudósított róla. Időközben pedig kiegészítették a Húsvéti Nyúlfutással.

A Szilveszteri Malacfutásnak köszönheti, hogy meghívást kapott a Mozaik Med Futóközösségbe, amelynek azóta elmaradhatatlan tagja és időközben vezető futónagykövete lett.

A Mozaik Med Egyesületet két orvos – Dr. Bana Richárd és Dr. Illésy Lóránt – alapította, hogy mindenki tegyen lépéseket az egészsége érdekében. Nyíregyházán hétfőnként 18 órától tartanak ingyenes foglalkozásokat az Erdei Tornapályán, ahova bárki csatlakozhat.

Gyuri következő célja, 114 km lesz, hogy betartsa a fokozatosságot.

Horányi Zsuzsa