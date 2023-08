A nap még ezer ágra süt, sokan még most veszik ki a szabadságukat és indulnak el nyaralni, a vármegyei labdarúgás szereplőinek azonban véget ért a nyár. Az élvonalbeli, a másodosztályú, valamint az NB III. után hétvégén a vármegye pályái is benépesülnek, elkezdődik a legmagasabb osztályú pontvadászat. Az osztályból kiesett a Balkány, valamint idény közben kizárták a Nagyhalászt, helyükre az előző idény vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoport bajnoka, a Kótaj, és az ezüstérmes Nagykálló került. A nyár sem telt tétlenül a csapatoknál, a játékosok pihenője alatt a szakosztályok igyekeztek acélosítani keretüket, hogy a szezonban minél eredményesebben vegyék fel a harcot vetélytársaikkal. Négy helyen döntöttek az edzőváltás mellett, Csengerben a munkahelyi elfoglaltság miatt távozó Barcsay Istvánt Juhász Ferenc váltotta. A szakember számára nem lesz teljesen ismeretlen a feladat: korábban, legutóbb 2016/17-es szezonban már ténykedett az együttes élén. Mándokon a jövőben Kocsis János felel a szakmai munkáért, a Nyíregyháza második számú csapatánál pedig a távozó Burányi Tamás helyébe Lengyel Roland lépett, aki hosszú ideje szolgálja már a nyíregyházi piros-kék alakulatot. A Nyírbéltek is új edzővel folytatja, Körmös Miklós helyett Mirgai Lászlót nevezték ki az együttes élére, a szakvezető legutóbb a Balkányt irányította. Mirgai László a mezőny legeredményesebb edzőjének számít, nyolcszor bajnokként harcolta ki a feljutást aktuális csapatával, egyszer pedig a legjobb másodikként a Tiszalököt kormányozta az NB III.-ba. Vannak azonban, akik az állandóság mellett döntöttek, Piskóti Zsolt hatodik szezonját kezdi meg az Újfehértó kispadján, az újonc Kótaj szakmai munkáját öt éve Seregi Mihály irányítja, Erdei Zoltán 2020 decembere óta a Nyírbátor játékos-edzője, Vologyimir Ovszijenko szintén kettős szerepkörben 2021 áprilisától szolgálja a regnáló bajnok Kállósemjént.

Az elmúlt idény május 27-én ért véget a vármegyei élvonalban, így 77 nap után lépnek pályára ismét a legmagasabb pontvadászatban a csapatok. Szombaton hat, míg vasárnap két mérkőzést rendeznek, köztük egy igazi, nagy hagyományokkal bíró szatmári derbit, amelyen a Mátészalka pályaválasztóként csap össze a Nagyecseddel. Az élvonal újoncai közül a Nagykálló szombaton Mándokon kezdi a szezont, míg a Kótaj másnap hazai pályán debütál a szomszédvár Kemecse ellen, a címvédő Kállósemjén pedig Ibrányban lép pályára.

Vármegyei I. osztály, 1. forduló, edzői várakozások

Szombat

Mátészalka–Nagyecsed

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Célegyenesbe érkeztünk és rögtön szatmári rangadóval kezdünk. Átalakult és megerősödött Ecsedet fogadunk. Bízom benne, hogy a kilencven perc a futballról fog szólni és szép számú közönségünket mi tudjuk megörvendeztetni a lefújás után.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Rögtön szatmári rangadóval kezdünk, amin mi félelem nélkül játszhatunk. A Szalka igazolásai alapján a bajnoki címért is mehet, de mi is erősödtünk. A játékvezetői hármasnak kiemelten nehéz találkozó, ahol remélem a foci lesz a hangsúlyos a várhatóan magas nézőszám mellett.

Nyírbátor–Tarpa

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A felkészülés után minden játékosunk nagyon várja már a kezdést. Hazai pályán szeretnénk jó eredményt elérni a jó erőkből álló Tarpa ellen.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Szeretnénk eredményesen kezdeni a szezont, ami nem lesz egyszerű idegenben, de a kupában elért továbbjutás lendületet adhat nekünk az első bajnoki mérkőzésre.

Csenger-Újfehértó

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Tiszteljük az Újfehértó eddigi eredményeit, ettől függetlenül hazai pályán minden elkövetünk a sikeres szezonkezdésért. Szeretnénk kiszolgálni kilátogató szurkolóinkat.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Nehéz megemészteni még ezt a kupabúcsút, viszont nincs idő keseregni, mert hétvégén indul a bajnokság és jó lenne nem beragadni a rajtnál. Nagyon motivált ellenfélre számítok, de én is sokat várok a csapattól.

Mándok-Nagykálló

Kocsis János, a Mándok edzője: – Az első forduló mindig nehéz, bárki az ellenfél. Próbáltunk minél több információt beszerezni ellenfelünkről, de mi elsősorban a saját játékunkat szeretnénk játszani. Bízom a csapatban, mert jól sikerült a felkészülésünk, remélem minél többet viszontlátok abból amiket gyakoroltunk.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Sok év után ismét megye egyes csapata van Nagykállónak, Ennek örülünk, de tudjuk, hogy nehéz szezon vár ránk. A Mándok az osztály stabil tagja évek óta, nem lesz egyszerű feladatunk, de mint minden edző, én is bízok a jó rajtban.

Vásárosnamény-Nyíregyháza II.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Várjuk az első bajnokit, amelyre megpróbáltunk rendesen felkészülni. Fogalmunk sincs, milyen játékerőt képvisel jelenleg a Szpari II., számunkra viszont hazai pályán csak a győzelem lehet a cél.

Lengyel Roland, a Nyíregyháza II. edzője: – Jól sikerült a felkészülésünk, szerencsére elkerültek bennünket a sérülések. Várjuk a rajtot, a srácok nagyon motiváltak. Szeretnénk eredményesen kezdeni a bajnokságot.

Nyírmeggyes-Nyírbéltek

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Az előttünk álló szezonban szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani amivel bizonyítjuk, hogy helyünk van ebben az osztályban. Sajnos az előző években az őszi szereplés mindig gyengére sikerült, ezen szeretnénk most változtatni. A Nyírbéltek kerete jelentősen átalakult, biztos vagyok benne hogy motiváltan kezdik majd a bajnokságot, azonban számunkra is fontos lenne egy jó rajt hazai pályán.

Mirgai László, a Nyírbéltek edzője: – Nem voltunk könnyű helyzetben a felkészülési időszakban, mert sokan elmentek, sok játékost kellett igazolni. Elég későn kapcsolódtam be a munkába, ezért nem tudtam erős ellenfelekkel lekötni edzőmérkőzéseket, ami nagy hátrány, mert nem tudtuk igazán megméretni magunkat. Így nem tudjuk igazán, hogy mire leszünk képesek. Bízok azonban a srácokban és mindent meg fogunk tenni, hogy sikeres rajtot vegyünk.

Vasárnap

Ibrány–Kállósemjén

Kató István, az Ibrány edzője: – Sok változás volt a keretünkben, kellett volna még két-három hét, hogy jobban összeérjünk. A munkát elvégeztük, hogy ez mennyire sikerült, annak bizonyítására nem is kaphattunk volna nehezebb ellenfelet, mint az előző idényben bajnok Semjén. A csapatnak sokat jelentene az eredményes bajnoki rajt.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Biztos vagyok benne, hogy jó felkészülést csináltunk meg, remélem, hogy optimális létszámmal jelenünk meg Ibrányban. A céljaink a múlt idényhez képest nem változtak semmit, csak a győzelemre fogunk játszani.

Kótaj–Kemecse

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Vártuk már az első bajnoki fordulót, ráadásul szomszédvári rangadóval kezdünk. Mindent megteszünk, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – A felkészülés alatt a játékosaim bebizonyították, hogy nem csak remek labdarúgók, de kiváló emberek is, akiknek fontos a Kemecse. Ezért a hétvégén az a cél, hogy felszabadultan, nagy önbizalommal lépjünk pályára és élvezzük, amit csinálunk. Bízom benne, ez jó eredménnyel is párosul az erős Kótaj ellen.