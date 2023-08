"Nagyszabású nemzetközi vízilabda tornán szerepelt az AQUA SE az elmúlt héten. A nyolcadik alkalommal megrendezett Takarék Kupán a nyíregyházi fiatalok - Éder Zsolt és Rudik Máté vezetésével - két korosztállyal szerepeltek. Mind a 2011-es, mind a 2012-es korosztály becsülettel helytállt a 29 csapatot felvonultató rendezvényen. Az ország minden tájáról voltak meghívottak, Szombathelytől Nyíregyházáig. Budapestet a Ferencváros és a BVSC-Zugló, a Dunántúlt Pécs, Szombathely, Székesfehérvár, Sopron, Kelet-Magyarországot Eger, Szeged, Békéscsaba, Mórahalom, Hódmezővásárhely, egyesületünk az AQUA SE Nyíregyháza, és a házigazda Szentes képviselte, nemzetközivé pedig a román Steaua Bukarest tette a viadalt.

Több szempontból is merész vállalkozás volt a kupán való részvételünk. Egyrészt a többiekhez képest későn, csak augusztus elején kezdtük el az edzéseket, másrészt sok hiányzóval kellett számolnunk a nyaralások miatt, és egy nem várt tényezővel is szembesülnünk kellett. Az erős napsütés miatt (a 2011-es csapatunk minden meccsét a nyitott medencében játszotta), minden igyekezetünk ellenére, mindhárom napra jutott egy-két kieső játékos az enyhe napszúrásra jellemző hányásos rosszullét miatt. A kánikula, amennyi bajt, annyi örömöt is okozott, mert megmutatta, hogy a vízilabda igazi nyári sportág. Tömött lelátók előtt, ragyogó időben játszottuk a meccsek jelentős részét. A fedett medencében, ahol a 2012-es csapatok szerepeltek, csapatunk a Szombathely ellen olyan hangorkánnal, dudálással, dobolással kísért mérkőzésen játszott, hogy a mellettünk lévő hangját sem hallottuk.

Ismerve az erőviszonyokat, figyelembe véve a felkészültségünket, vérmes reményeink az eredményt tekintve nem lehettek, ennek ellenére összeszedettebb és pontosabb játékot vártunk elsősorban a 2011-es csapattól.

A csoportmeccseken ez a korosztály mélyen tudása alatt játszott. A helyosztón viszont már magunkra találva győztük le a BVSC-Zugló második csapatát (az első csapatukkal is játszottunk, sajnos simán kikaptunk tőlük, végül a tornát is megnyerték).

2012-es csapatunknak nem sikerült meccset nyerni, viszont nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. 34 gólt dobtunk. Egy kivételtől eltekintve minden ellenféllel partiban voltunk, és kicsit jobb védekezéssel akár a dobogóért is küzdhettünk volna.

A szervezők minden együttesnél kupával díjazták a legjobb teljesítményt nyújtó játékost. Az AQUA csapatában a 2011-eseknél Muri Nándor, a 2012-eseknél Koi Szabolcs kapta – megjegyzem megérdemelten.

Nem tartozik szorosan a tornához, de érdemes szót ejteni arról, hogy rendkívüli 3 napot töltöttünk Szentesen, illetve Csongrád mellett a Bori tanyán, ahol a szállásunk volt. A mérkőzések mellett kiváló alkalom nyílt a csapatépítésre. Őzeket, szarvasokat, racka juhokat, bárányokat simogathattunk, etettünk kézből, pónilovak, gyöngytyúkok, lámák (!) jelenlétében. Testközelből éreztük a tanyasi élet minden szépségét, nyugalmát, természetes esztétikai élményét, a jelenkor technikai vívmányaival megfejelve, zenélő masszázs-zuhannyal, medencével, foci-, strand-röplabda-, és lábtenisz pályával, 1 hektáros halastóval." - tudósított az eseményről az Aqua SE.