Immáron negyedik alkalommal érkezik vármegyénkbe a Nations’ Cup Hungary ifjúsági kerékpáros országúti világkupa. A Nyíregyházán és környékén zajló kétnapos viadal két mezőnyszakaszt és egy egyéni időfutamot tartogat. Ezekről és még sok minden másról kérdeztük Solymosi János versenyigazgatót.

Az idei szezonban az eredeti tervek szerint tízfordulós sorozat kilencedik állomásaként adhat otthont hazánk a viadalnak, mégpedig augusztus 16-17-én. Viszont ne szaladjunk ennyire előre, hogyan került egyáltalán Magyarországra és azon belül vármegyénkbe ez a nemzetközi verseny?

A viadal Magyarországra hozatala egy hároméves megfeszített előkészítő munka eredménye volt. Ennek megfelelően mind a hazai, mind pedig a külföldi elvárások igencsak magasak, hiszen adott esetben a Párizs-Roubaix-val hasonlítanak minket össze. Lokálpatriótaként számomra egyértelmű volt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében akarom látni versenyezni a korosztály világelitjét és ennek érdekében minden követ meg is mozgattam. 2023-ban már negyedszer köszönthetjük a kerékpárosokat, ami igazolja a munkánk minőségét.

A tavalyi évtől eltérően idén többnyire körpályás penzumok lesznek, a nyíregyházi időfutam pedig az eddig megszokott első napról az utolsóra kerül. Mi az oka annak, hogy változott az útvonal kialakítása?

Ezzel már az elmúlt években is próbálkoztunk, de nem csak mi, hanem szinte minden szervező. A legfőbb ok a látvány, értem ezt arra, hogy szeretnénk a nézőkhöz vinni a versenyt, a körpályás lebonyolítás pedig tökéletes lehetőséget kínál ehhez, hiszen az érdeklődők többször is láthatják elhaladni a mezőnyt. Valóban sokat módosítottunk erre az évre. A legfőbb változás idén, hogy három nap helyett csak kettő lesz a viadal, ellenben a három szakasz megmarad, mivel 17-én két úgynevezett féletapra kerül majd sor. Vásárosnaményban kezdünk egy közel 140 kilométeres mezőnyszakasszal, amit másnap délelőtt egy ibrányi, bő 86 kilométeres körözés, míg délután a három és fél kilométeres egyéni időfutam követ Nyíregyháza belvárosában.

Ez a belvárosi kronó azért eléggé nagy szó, hogyan sikerül ezt évről évre megvalósítani?

Nem árulok el azzal nagy titkot, hogy volt már olyan nemzetközi bírónk, akinek elállt a szava attól, hogy a Kossuth téren repesztenek a bringások. Hatalmas kihívás egy ekkor város, mondhatjuk főterét lezárni, de a helyi önkormányzat partner ebben, így egy igencsak látványos időfutamot tudunk tető alá hozni. Próbálják csak ki az élményt a kedves érdeklődők, üljenek be egy kávé erejére bármelyik a pálya mellett helyet kapó vendéglátó egységbe, miközben hatvan kilométer/órás sebességgel száguldanak el néhány méterre tőlük a versenyzők.

Természetesen idén is lesznek magyar bringások a mezőnyben, van-e közöttük kiemelkedő kerekes, van-e a rajtlistán olyan külföldi név, akire érdemes lesz figyelni?

A magyar versenyzők számára minden évben kiemelten fontos ez az esemény, hiszen hatalmas presztízs megszerezni a legjobb hazai kerekesnek járó megkülönböztető trikót, arról nem is beszélve, hogy egy esetleges kiugró eredmény akár egy külföldi szerződést is eredményezhet számukra. Idén a nemzeti válogatott mellett a kecskeméti illetékességű MBH Bank Cycling Team képviseli a hazai színeket. A versenyzők közül pedig mindenféleképpen ki kell emelni a klubszinten az olasz-spanyol EOLO-Kometa junior keretében pallérozódó Feldhoffer Bálint, Pollner Balázs duót, valamint azt a Hancz Tamást, aki idén a BORA-hansgrohe utánpótlásában teker. Bátran kijelenthető, hogy egy igencsak erős válogatott áll rajthoz. A külföldi versenyzőket tekintve az előzetes rajtlistán helyet kapott az idei világbajnokság bronzérmese, a norvég Felix Orn-Kristoff, valamint a Szlovákiában már Peter Sagan utódjának kikiáltott Matthias Schwarzbacher. Érdemes lesz megnézni ezeket a srácokat, hiszen néhány év múlva nem kizárt, hogy már a Tour de France-on láthatjuk őket viszont.

A végére talán a legérdekesebb kérdés, mi is valójában a feladata a versenyigazgatónak?

A versenyigazgatónak rengeteg területen kell helyt állnia, de ami a legfontosabb, hogy minden pillanatban nyugodtnak kell maradnia. A viadal idejére lényegében egy nyitható tetejű autó lesz az irodám, ezért vagyok mindig látható. A legfőbb feladatom, hogy a mezőny előtt haladva a veszélyes szituációkat átlássam, kapcsolatot tartsak a bírókkal és a személyzet többi tagjával, hiszen itt pillanatok alatt kell döntéseket hozni. Bármikor kaphatunk sorompót, jöhet egy mentőautó, történhet egy nagy bukás, vagy éppenséggel egy akkora vihar, ami már a sportolók testi épségét veszélyezteti. Ezekre pedig a másodperc töredéke alatt reagálni kell.