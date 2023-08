A többi csapathoz hasonlóan a Mátészalka NB II.-es női csapata is gőzerővel készül a hamarosan rajtoló szezonra. A munkát azonban már nem Nagy Márkus Peóniával, hanem régi-új edzőjükkel, a kispadra ismét leülő Drabik Péterrel kezdték meg.

– Váratlanul ért bennünket Peónia távozása, az élet azonban nem állt meg, múlt héten elkezdtük a felkészülést. Az első két hétben napi két tréninggel, majd áttérünk a napi egy foglalkozásra – kezdte érdeklődésünkre Drabik Péter.

A szakember azt is elárulta, hogy egy igazolást terveznek még, ezzel kapcsolatban a felek között még zajlik az egyeztetés. De mint mondta páran befejezték, néhányan eligazoltak és vannak sérült játékosaik is, akikre huzamosabb ideig nem számíthatnak. Kevés felnőtt játékosuk mellett saját nevelésű ifjúsági játékosokkal töltik fel a keretüket, akik a saját korosztályukban is pályára lépnek a bajnokságban.

– Érdekes szezon elé nézünk, hiszen a felnőttek mellett az ifjúsági csapatunkat is én viszem. Akik közül egyébként jó páran már bizonyítottak a felnőttek között az előző szezonban. Bízom a fiatalokban, megpróbáljuk kihozni a lehető legjobbat a lehetőségeinkből. Az biztos, hogy minden mérkőzésen a győzelem igényével lépünk pályára, bár ebben az új lebonyolítási formában mindenki az utolsó pillanatig küzdeni fog a megszerezhető pontokért – zárta Drabik Péter.