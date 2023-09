Bus Iván jól szervezte a játékot, Vaskó György nagyon jól és nagyon forró kézzel állt be, Végső Bálintnak is volt biztató megmozdulása, míg Füzi Róbert hátsó befutásokból operált. Mindezen pozitívumok ellenére a Honvéd apránként ellépett.

A nagyszünetben tizenkét pont volt a Blue Sharks hátránya. A hazai gárda rendkívül lelkesen jött ki a második húsz percre, jó védekezések és szép befejezések után hét pontig zárkózott. Sajnos innen nem volt tovább, mert a Honvéd jó védekezése mellett a Nyíregyháza magának is igen nehézzé tette a meccset. Rengeteg eladott labdából a budapestiek többször is profitáltak, Bazsó kosarainak is köszönhetően gyorsan elléptek húsz ponttal, ahonnan már nem volt visszaút. Idővel el is fáradtak a mieink, az utolsó tizenöt perc leginkább a rengeteg szabálytalanságtól és a még több büntetőről szólt.

A Honvéd magabiztosan győzött és bejutott a döntőbe, ahol szombaton 16 órától a DEAC-cal találkozik. A Blue Sharks 13.30-tól a Kecskeméttel játszik a bronzmérkőzésen.

Kosárlabda: Sitku Ernő-emléktorna

Hübner Nyíregyháza BS–Budapesti Honvéd SE 55–80 (12–20, 20–23, 17–26, 6–11)

Continental Aréna, v.: Pozsonyi, Balogh, Bács.

Nyíregyháza: Geiger 3, Végső 6/3, Bus 6, Szobi, Völgyi 14/3. Csere: Vaskó 10/9, Tarján 4, Nagy 2, Füzi 8, Magyari 2, Verebélyi. Vezetőedző: Horváth Ákos.

Honvéd: López 14/3, Kopácsi 5/3, Bazsó 11, Henry 7/3, Filipovics 4. Csere: Reizenger 12, Karda 7, Peringer 5, Vámos 2, Brown 13/6, Major, Hajdu. Vezetőedző: Zlatko Jovanovic.

Kipontozódott: Geiger, Magyari, illetve Filipovics, Peringer.

A másik elődöntőn

DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 84–82 (15–17, 22–18, 24–28, 23–19)

A torna további programja

Szombat, 13.30, mérkőzés a harmadik helyért: Nyíregyháza–Kecskemét

Szombat, 16.00, döntő: DEAC–Honvéd