A hétvégén Szilvásváradon minden a lovakról szól: a Nemzeti Vágta döntőjén, amelyet idén először Budapesten kívül, a lipicai ménes otthonában rendeznek meg, Kishuszár Vágta, Jótékonysági Sztárfutam, pusztaötös- és csikósbemutató, valamint a közmédia Tündérkert című új kalandfilmsorozatához kapcsolódva történelmi lovasfelvonulás is várja a látogatókat.

A szervezők közleményükben kiemelték, hogy a kétnapos eseményt a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban tartják, amely Közép-Európa egyik legmodernebb lovas létesítménye.

A programok szombat délben a versenyzők eskütételével és az ünnepélyes megnyitóval kezdődnek. Kora délután a Kishuszár Vágta és a Nemzeti Vágta előfutamain lehet buzdítani a lovasokat, majd a fogatok mérkőznek meg egymással.

Este rendezik meg a kocsitoló verseny előfutamát, a Nemzeti Lovas Díszegység és Honvéd Huszár Díszegység bemutatóját, valamint a Győri Ördöglovasok előadását. A szombati programot a szilvásváradi lipicai méneshajtás zárja.

Másnap délelőtt a Nemzeti Vágta és a Kishuszár Vágta középfutamaival kezdődik a program. A nemzetközi futam előfutamai után a kocsitoló verseny utolsó megméretése következik.

Idén is megrendezik a Jótékonysági Sztárfutamot, amelyen Bács Péter, Krajnik-Balogh Gábor színművészek és Széchenyi Krisztián táncművész indul. A győztes a Bottyán Equus Hungária Ló- és Kutyaotthonnak ajánlja fel nyereményét.

A program folytatásaként a pusztaötös- és csikósbemutató, majd az 1848-49-es csatajelenet-bemutató, valamint a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület produkciója látható.

A Kishuszár Vágta döntőjén 15:20-tól, a fogatvágta fináléján 15:35-től szurkolhatnak a nézők.

A nemzetközi futam döntője előtt látható a Tündérkert történelmi lovasfelvonulás, amelynek névadója a közmédiában, a Dunán október 13-án, pénteken este dupla résszel debütáló Tündérkert című történelmi kalandfilmsorozat. Az esemény tiszteletére a sorozatban a nagyhatalmú Bánffy Dénes földesurat alakító Kálloy Molnár Péter színművész is a lovasokkal tart a felvonuláson.

A Nemzeti Vágta döntője 16:50-kor veszi kezdetét. Az ünnepélyes díjátadó után méneshajtással búcsúzik a Nemzeti Vágta Szilvásváradtól.

Az eseményt vasárnap 15 órától a Duna is élőben közvetíti.

Közép-Európa legnagyobb amatőr lovas eseménysorozatának része a Vágta Korzó is, amelyen a lovasokat nevező települések mutatkoznak be. Ezt idén a látogatók a Lovasközpont melletti Szalajka úton találják. Szabolcs-Szatmár-Bereget Ajak lovasa képviseli Bak Edina személyében.