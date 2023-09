Fordulás után a Kisvárda indította útjára labdát, a támadást Karnik Szabina fejezte be eredményesen, először vezetett két góllal Józsa Krisztián csapata. A kapuban Mátéfi Dalma elkapta a fonalat, az olló azonban továbbra sem nyílt, mert ugyan megvoltak a kisvárdai helyzetek, de sorra kimaradtak. Nem találta a ritmust támadásban a hazai csapat, érezte ezt Józsa Krisztán, így másodszor is magához rendelte övéit. A rövid pauza nem hozta meg a várt hatást, hiába állt be Ajano, ezúttal nem tudott új színt hozni a Kisvárda támadójátékába. A második harminc perc felénél még mindig egyenlő volt az állás, aztán a japán irányító találatával mutatott ismét hazai vezetést az eredményjelző. Nem várt izgalmas utolsó tíz perc várt a hazai csapatra. A válogatott Juhász Gréta vállalta fel a felelősséget, előbb ugyan blokkolták a lövését, utána azonban kétszer is mattolta az addig közel ötven százalékos hatékonysággal védő Csapó Kincsőt. Az utolsó percre döntetlennel fordultak a felek, negyven másodperccel vége előtt újabb hazai időkérést követően Juhász Gréta labdája valahogy utat talált a hálóba, amellyel a Kisvárda, amely ezúttal adós maradt a jó játékkal, megnyerte a mérkőzést.

Kisvárda Master Good SE–NEKA 24–23 (13–12)

Kisvárda, 450 néző, v.: Asztalos, Szalay.

Kisvárda: Mátéfi – Gém 2, Sápi 3, Karnik 4/2, Juhász 6, Kovalcsik B. 1, Mérai 2. Csere: Saracs (kapus), Bucsi 2, Siska, Novak, Szabó 3, Akijama, Ajano 1. Edző: Józsa Krisztián.

NEKA: Zaj – Molnár 3, Lapos 3, Győri 2, Bató 2/2, Faragó 7/1, Wald 4. Csere: Csapó (kapus), Matucza 1, Petruska, Munteanu-Korodi 1, Pálmai. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulás. 2. perc: 0–1, 9. p.: 3–3, 16. p.: 6–5, 21. p.: 7–8, 27. p.: 12–12, 34. p.: 16–13, 43. p.: 16–17, 49. p.: 18–18, 54. p.: 20–19, 59. p.: 23–22.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 4/3.

Mesterszemmel

Józsa Krisztián: – Nem játszottunk jól, főleg a támadójátékunk nem működött, de a védekezésünkbe is csúszott hiba. Nem tudtuk megtörni ellenfelünket, de nagyot küzdöttünk. Egy döntetlen igazságosabb lett volna, de a szerencse mellénk állt a végjátékban.

Bakó Botond: – Nagy tartással, taktikailag is jól kézilabdáztunk ezúttal. Felvettük a versenyt fizikailag és tudásban előttünk álló csapat ellen. Nagyon jó arcunkat mutattuk, volt türelmünk, higgadtságunk az játszani, amit elterveztünk. Nagy dicséret illeti a lányokat, mert óriási hittel játszottak. Rengeteget profitálunk az ilyen mérkőzésekből, célunk, hogy az ilyen végjátékokat minél jobban lehozzunk a későbbiekben.