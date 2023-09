Hosszú felkészült követően szombaton megkezdte bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE, Juhász Grétáék az előző szezonhoz hasonlóan az első fordulóban az MTK-val mérkőztek meg hazai pályán, a két találkozó között egy nap híján egy év telt el.

Mindkét csapat tisztában volt vele, hogy a jó bajnoki rajt erőt, lendületet adhat a folytatáshoz, ennek megfelelően nagy elánnal vetették bele magukat a küzdelembe. A hazai csapatnak akadtak támadásban gondja az elején, két labdát is elszórtak és egy középkezdést is elrontottak. Ami nem ment elöl, az hátul annál jobban működött, kemény határozott védekezésükkel tördelték az MTK játékát, mögöttük pedig Mátéfi Dalma parádésan védett, az első hét lövésből ötöt hárított. Jó az öreg a háznál, tartja a mondás, talán nem tiszteletlenség ezt írni egy harminchárom éves játékosról, ahol annyi a fiatal, de elöl Karnik Szabina vitte a prímet, négy góljának köszönhetően szoros maradt az eredmény. Állandósult azonban az egy-két gólos különbség a vendégek javára. Ezen Józsa Krisztián időkérése sem segített, mert kissé felpuhult a hazaiak fala, így a fővárosi kék-fehérek távolról is eredményesek voltak, négyel megléptek. Hogy mégis szoros lett az első játékrész vége, arról Mérai Maja gondoskodott, aki Mátéfi Dalma indítását nem hibázta el, majd Siska Pálma test mellett eleresztett lövése talált utat a vendégek hálójába. Így egygólos vendég vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után ugyan Novak Erin gyorsan egyenlített, de egyébként a Kisvárda nem tudott mit kezdeni a védekezést váltó MTK-val. A nyolc perces gólcsendet megunva Józsa Krisztián magához rendelte övéit. A rövid pauzát követően Mátéfi Dalma védett egy hetest, majd Kovalcsik Bianka és Siska Pálma lopta a távolságot. Aztán Juhász Gréta percei következtek, zsinórban háromszor is betalált, újra egyenlő volt az állás. Majd Sápi Grétát hozta kihagyhatatlan helyzetbe, ismét vezetett a Kisvárda. A végjátékban aztán már csak egy csapat volt a pályán, ez pedig a Kisvárda volt. Így Józsa Krisztián debütálása sikeres volt, a rétköziek győzelemmel kezdték a szezont.

Kisvárda Master Good SE–MTK Budapest 28–25 (14–15)

Kisvárda, néző, v.: Sándor, Szabó B.

Kisvárda: Mátéfi – Akijama 1/1, Karnik 11/5, Sápi 3, Juhász G. 4, Kovalcsik 1, Mérai 3. Csere: Torda (kapus) Siska 4, Novak 1, Szabó L., Bucsi. Edző: Józsa Krisztián.

MTK: Győri – Andróczki 2, Szabó K. 3, Mazák-Németh, Török 1, Szabó N. 6, Pelczéder 1. Csere: Szőke (kapus), Poczetnyik L. 6, Dakos, Mészáros-Mihálffy, Farkas 5, Fekete 1, Kobela. Edző: Vágó Attila.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 1-0, 9. p.: 2-2, 14. p.: 4-6, 19. p.: 8-10, 26. p.: 10-14, 30. p.: 14-15, 38. p.: 15-18, 42.: 17-19, 49. p.: 19-22, 53. p.: 23-22, 59. p.: 27-23.

Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/6, illetve 6/4.

Mesterszemmel

Józsa Krisztián: – A közvélemény nem minket tartott az esélyesnek, ettől függetlenül mi hittünk magunkban. Azt beszéltük az öltözőben, hogy mi képesek vagyunk az 50. perctől is mérkőzést nyerni, ha közel vagyunk ellenfelünkhöz. Sokáig nem nekünk állt a meccs, de mindig helyén volt a szívünk és mindig volt valaki, aki tudott lendíteni a csapaton. Ez egy hihetetlen csapatsiker, mert egy nagyon jó csapatot fogtunk meg, akik ott lesznek a bajnokság elején, de de mi is bejelentkezünk oda.

Vágó Attila: – Egy olyan meccset veszítettünk el, amelyen sokáig a mi akaratunk érvényesült és az történt a pályán, amit elterveztünk. A második félidőben beszűkült a támadójátékunk, mindent középen erőltettünk, védekezésben pedig hiányoltak a faultok és egy kicsit a kapuban is elfogytunk. A hajrában kicsúszott a kezünkből az irányítás és a Kisvárda megfordította a mérkőzést. Meg kell tanulnunk azt, hogy miként kell megnyerni egy ilyen mérkőzést.