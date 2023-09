Ismét teljes játékkört rendeznek Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Szombatra öt, míg vasárnapra három mérkőzést írtak ki.

Papíron talán a Mándoknak lehet a legkönnyebb dolga, hiszen Kocsis János csapata a négymeccses vereségsorozatban lévő Ibrányt fogadja.

Zsinórban negyedszer nyernének

Végre kezdi felvenni a fonalat a Mátészalka, amely zsinórban harmadik sikerére hajt, ehhez persze a Csengernek is lesz némi szava, habár Juhász Ferenc fiai a minap fájó vereséget szenvedtek a Vármegyei Kupában, ahol a vármegye II.-es Pátroha otthonában véreztek el.

Első pontjai megszerzésére hajt a Nyírmeggyes, ami nem ígérkezik könnyűnek, mivel a Nyírbátorhoz látogatnak, Erdei Zoltánék pedig eddig elég stabil lábakon állnak.

Csillag Lászlót nevezték ki a héten a Nyírbéltek új edzőjének, aki megkeresésünkre elmondta, hogy azért bőven vannak hiányosságok a csapatnál, így elsőre nem is nagyon tudja, hogy mire számítson a Nagyecsed ellenében, ahol Harbula Balázs ellenben azt ecsetelte, hogy ha így folytatják, akkor visszafordíthatatlan lesz a korai őszülése. A mérkőzést a nyírcsahoji USE Sporttelepen rendezik.

A szombati nap, de talán a forduló legjobban várt összecsapása lesz a Kemecse–Kállósemjén találkozó, ahol a vendéglátó bátran és koncentráltan fog futballozni, míg a Semjén ezúttal is a három ponttért érkezik, na meg azért, hogy megőrizze veretlenségét, valamint ezzel egyenes arányban a tabellán elfoglalt első helyét.

A Mándok elleni múlt heti döntetlent követően joggal bizakodhat a Kótaj, viszont a „kis” Szpari fiataljai egyre inkább felveszik a bajnokság ritmusát, ami lassan már győzelmekkel kell, hogy párosuljon.

Beregi rangadót játszanak Tarpán, s mivel a Vásárosnamény joggal a pályázik a „mindenkire veszélyesek vagyunk” titulusra, így nem mehet ellenük biztosra Bubis Iván egylete.

Elvinnék a három pontot

Első idegenbeli győzelmére hajt az Újfehértó, s ha azt nézzük, hogy a Nagykálló továbbra is hadilábon áll a gólszerzéssel – hét meccsen eleddig mindössze háromszor vették be ellenfeleik hálóját –, így erre minden esélyük meg is lehet, bár Homann Richárd csapata azért egy pontot legalább otthon tartana.