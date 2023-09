A tétmérkőzéseket tekintve sorozatban tizedik veretlen összecsapását vívta meg a Nyíregyháza Spartacus FC, amely az NB II.-es labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában a még nyeretlen, tabellautolsó Mosonmagyaróvárt fogadta. A sportág egyik közhelye, hogy a kötelező győzelmek a legnehezebbek, ám szerencsére a szabolcsi gárda ezúttal magabiztosan tartotta otthon a három pontot.

Végig kontrollálták a találkozót

– Nyilván ez számunkra nagyon nagy dolog, arról nem is szólva, hogy ez ad egyfajta magabiztosságot – értékelte a Mosonmagyaróvár elleni találkozót a Szpari vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, jól kezdtünk, azonnal helyzeteket alakítottunk ki, sikerült az, amit elterveztünk, azaz, hogy minél hamarabb gólt szerezzünk. Utána talán tudat alatt, de egy picit visszább álltunk, ám ennek ellenére is voltak lehetőségeink, több nagy védést is bemutatott az ellenfél kapusa. Örülök, hogy egy sok helyzetet hozó, látványos mérkőzésen arattunk magabiztos győzelmet.

A sajnálatos sérülések miatt több hiányzója is volt a hazai egyletnek, az eddig kevesebb lehetőséghez jutók ellenben éltek a kínálkozó alkalommal.

– Próbáltam rotálni és játéklehetőséget adni azoknak is, akik eddig egy kicsit kevesebbet játszottak – folytatta a tréner. – Büszkén mondhatom, hogy többen is élni tudtak ezzel a sansszal. Nyilván egy jó csapatnak az az ismérve, hogy az átlagnál mélyebb a kerete. Van a srácok között egy versenyhelyzet, amely kellemes szituációt kreál számomra, hiszen folyamatosan döntés elé állítanak, de gyorsan hozzá is teszem, hogy ez a jó út, erre felé kell haladnunk. Sajnos van egy jó pár sérültünk is, de nem lehetünk elégedetlenek, türelmesnek kell lennünk, mert nincs annál rosszabb, mint amikor valaki idő előtt tér vissza, majd újra megsérül. Nagyon fontos három pontot szereztünk, hiszen a kötelező győzelem mindig nagyon nehéz, de szerencsére ezt most magabiztosan, profi módon hozta a csapat. A hét további részében már a Pécs ellen készülünk, azon dolgozunk, hogy a játékosaink minél jobb állapotba kerüljenek, motiváltak maradjanak, bár ezzel eddig sem volt gond.

A Nyíregyháza a tabella második helyéről várja a folytatást, melynek során a Pécs otthonában, televíziós mérkőzésen vizitál.