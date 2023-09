Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 6. forduló, szakvezetői várakozások (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Mándok (3.)–Nyíregyháza II. (11.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – Azt gondolom, hogy az átlagéletkort tekintve egy nagyon fiatal csapattal fogunk találkozni. Viszont ők sokkal jobb feltételekkel tudnak készülni a hétköznapokban, mint bármelyik másik klub ebben az osztályban. Már eltelt néhány forduló az idényből, melyek során beleerősödtek ebbe a bajnokságba és megmutatták az erejüket. Nehéz meccsre számítok egy szervezett és sokat futó ellenféllel szemben. Minden tudásunkra szükség lesz, de hazai pályán három pontot akarunk szerezni.

Lengyel Roland, a Nyíregyháza II. edzője: – Egyre bátrabbak vagyunk és egyre jobb játékot mutatnak a gyerekek a pályán. Sajnos azonban még mindig megvannak azok a periódusok, amikor nagy hibaszázalékkal játszunk. Ezeket próbáljuk hétről hétre kiküszöbölni. Egy jó csapathoz utazunk, de megpróbálunk jól és eredményesen futballozni.

Mátészalka (8.)–Kótaj (15.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Az elmúlt mérkőzéseink sajnos nem úgy sikerültek, ahogyan szerettük volna. A soron következő hétvégén és az elkövetkezendő időszakban egyértelműen az a célunk, hogy gyarapítsuk a pontjaink számát és hogy játékban is a megfelelő szintet hozzuk, ezzel pedig a közönségünket is kiszolgáljuk.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – A múlt hétvégén a társaság bebizonyította, hogy van tartása és hite. A játékosok megmutatták, hogy tudnak másként is focizni. Persze, azzal is tisztában vagyunk, hogy ezúttal a bajnokság egyik legerősebb csapatához látogatunk, ettől függetlenül megpróbáljuk megnehezíteni a Mátészalka dolgát.

Nyírbátor (7.)–Ibrány (14.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Szeretnénk nagyon gyorsan elfelejteni az előző mérkőzést, éppen ezért nem lesz más célunk, mint hazai pályán begyűjteni a három pontot.

Kató István, az Ibrány edzője: – Amennyiben az elmúlt időszakban tapasztalt, biztató játékunkat folytatni tudjuk, lehet esélyünk a jó passzban lévő Nyírbátor ellen, ezzel pedig a rossz sorozatunk is megszakadhat.

Kemecse (2.)–Nyírbéltek (13.)

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Szeretnénk ezen a mérkőzésen is dominálni és megfelelő sebességet adni a játéknak. Ehhez viszont szükség van arra, hogy pontosabban passzoljunk. Ezek egyvelege pozitív eredménnyel párosulhat, ami számunkra fontos, hiszen a következő három-négy meccs beárazza majd, hogy hol lesz a helyünk a tabellán.

Mirgai László, a Nyírbéltek edzője: – A múlt héten nagyon sok egyéni hibát követtünk el, de remélem, hogy ebből tanultak a fiúk. A Kemecse az egyik legjátékosabb futballt mutató csapata a bajnokságnak. Sajnos két kiállítottunk és sérültjeink is vannak, de én bízom a srácokban és abban, hogy mindenki átérzi ennek a mérkőzésnek a súlyát. Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljünk, bár tudjuk, hogy a Kemecse az esélyesebb csapat.

Tarpa (4.)–Csenger (9.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a csengeri csapat már bizonyította, hogy az erős ellenfelekkel szemben is fel tudja venni a versenyt. Ettől függetlenül csak a saját játékunkra kell koncentrálnunk és ha az jól fog működni, itthon tarthatjuk a három pontot.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – A bajnokság egyik legjobban szervezett csapatához utazunk, amellyel általában jó iramú, küzdelmes mérkőzéseket játszunk. Ennek rendje és módja szerint készülünk a meccsre, a pontszerzés reményében pályára lépve Tarpán.

Vasárnap

Nagykálló (10.)–Vásárosnamény (5.)

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Egy jól szereplő Vásárosnamény érkezik hozzánk, ennek ellenére szeretnénk már hazai pályán is megérezni a győzelem ízét.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – A hétvégén Barta Ferenc és Géczi István irányítja majd a csapatot, amely természetesen becsülettel felkészült a meccsre. Szeretnénk három ponttal hazatérni Nagykállóból.

Kállósemjén (1.)–Újfehértó (6.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nem foglalkozunk azzal, miként szerepelt eddig az Újfehértó, hiszen egy nagyon jó csapatról beszélünk. Maximálisan készülünk, otthon csak a győzelem az elfogadható eredmény.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Sajnos már a szezon első mérkőzésein elég sok pontot veszítettünk, így a tabella alapján és azt figyelembe véve, hogy milyen rég nem kapott ki a Kállósemjén hazai pályán, nem mondható rangadónak ez a mérkőzés. Ennek ellenére jó meccsre számítok, bízom a csapatomban, remélem, hogy meglepetést szerezhetünk.