Nyáron nagy változásokon esett át az immáron NB I./B Piros-csoportban szereplő Hübner Nyíregyháza BS. Nem csupán a csapat játékoskerete, hanem a szakmai stáb is teljesen átalakult. Visszatért például Merim Mehmedovic, aki 2005-ben dolgozott már Nyíregyházán. Emiatt mondhatnánk, hogy számára nem ismeretlen a környezet, ám ahogy elmondta, rengeteget változott a város pozitív irányba. Örömmel látja, hogy mennyi építkezés ment végbe és milyen fejlődésen ment keresztül vármegyénk székhelye.

A tervek szerint hasonló építkezés kezdődik a klubnál is, amiből hosszú távon sokat lehet profitálni. A szakember ennek részeként szerződött a Blue Sharkshoz. Mehmedovic több részletben kilenc évet dolgozott a MAFC-nál, tíz évet töltött a TF-Budapestnél, amelyet az alapoktól egészen az élvonalig juttatott, legutóbb négy esztendőn át Győrben tevékenykedett női vonalon. A főbb állomások között edzősködött Baján – a Duna-partiak is az ő irányításával jutottak fel –, az első osztályban volt edzője a Hódmezővásárhelynek és a Nyíregyházának is. Játékosfejlesztésben is nagy sikereket ért el, több válogatott kosarast nevelt ki.

A tréner a Nyíregyházi Sportcetrum kosárlabda szakágának utánpótlás szakmai vezetője és a felnőttcsapatnál szakmai tanácsadóként is segít.

– Az első hetekben minél jobban meg akarom ismerni az utánpótlásunkat és a benne dolgozó edzőket – árulta el Merim Mehmedovic. – Ezen a területen van a fő feladatom. Az utánpótlásban nem csak Nyíregyházán, hanem az egész magyar kosárlabdában probléma van. Természetesen fontos a mennyiség, de ebből produkálni kell olyan játékosokat, akik képesek a felnőttek közé kerülni. Ha senki nem nevel ki játékost, mindegy, hogy mekkora a mennyiség, akkor az csak hobbi. Az a kérdés, hogy mennyi felnőttjátékost tudunk kinevelni. Ez a harmincadik évem Magyarországon, számomra mindig ez volt a lényeg. A magyar kosárlabda éhes a fiatal játékosokra. Emellett meggyőződésem, hogy a közönség a saját városának sportolóit akarja látni a mérkőzéseken. Erre törekszünk.

A játékos nevelése az edzővel kezdődik, meghatározó, hogy a sportoló milyen elvek alapján dolgozik és milyen segítséget kap a fejlődésében. Mehmedovic szeretné átadni a tapasztalatát a Nyíregyházán dolgozó fiatal edzőkollégáknak.

– Ahogy a játékosokat, úgy az edzőket is képezni kell – szögezte le. – Azt tapasztaltam, hogy sok fiatal edző megszerez egy bizonyos tudást, de nem tud előrébb lépni, mert nincs támasza. Az internet korában már sokat látnak, rengeteg az információ, de nem lehet minden jó, valami selejt. Szeretnék nekik segíteni megtalálni azt a tudásbázist, amit át kell adni a gyerekeknek. Nekik is kell egy mentor, aki segít kijelölni az irányt. Célravezetőbbnek tartom, ha a klub kineveli a saját edzőit, mint mindig újakat hoz. Persze nem lesz mindenkiből felnőttedző, mindenkinek megvan, hogy mi áll hozzá közelebb. Nálunk is van olyan, aki a nevelésben, a tanításban jó, őket segíteni kell a munkájukban, azt pedig építeni, akinek van ambíciója arra, hogy felnőttekkel dolgozzon. Ugyanez igaz játékosnál is, aki profi akar lenni, rá kell fókuszálni, edzeni vele, hogy elérje a célját.

A szakember a felnőttcsapat vezetőedzőjének, Horváth Ákosnak is segíti a munkáját.

– Nagyon örülök neki, hogy Horváth Ákos a vezetőedző. Korábban a játékosom volt, tudom, hogy nagyon rendes ember. Kiváló kosárlabdázó volt, minden amit elért, a munkának köszönhető. Sokat lehet profitálni belőle, ha ezt a mentalitást átülteti a csapatába. Örülök annak is, hogy a felnőttcsapatban sokakkal dolgoztam már korábban. Ismerem őket, Ákossal együtt ez egy nagyon jó szemléletű társaság – tette hozzá.

– Azt azért látni kell, hogy a Piros-csoport nem gyenge. Mindig is azt vallottam és arra törekedtem, hogy sok mérkőzést nyerjünk, de akkor is előre kell nézni hosszabb távra. Az első edzésen elmondtam a fiúknak, hogy tudniuk kell, hova jöttek. Nyíregyháza mindig A csoportba való, sok jó játékos megfordult itt, említhetem Sitku Ernőt, Walke Károlyt, Majlkovics Boriszt, Pavlovics Predragot, Szekulovics Szrecskót és még sorolhatnám. Nyíregyházának fontos a kosárlabda, ezt a hagyományt tovább kell vinnünk. Az anyagi háttér adott, az alapok megvannak, nekünk dolgozni kell, összerakni az utánpótlást és a felnőttcsapatot. Van munka, de élvezetes a feladat, örülök az új kihívásnak – zárt a szavait Merim Mehmedovic.