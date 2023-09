Hosszú bajnoki szünet után nehéz folytatás várt a Nyíregyháza Spartacusra, hiszen az első hét fordulóban veretlen piros-kékek az ugyancsak jól kezdő, hatodik pozícióban álló Szegedhez látogattak. Sajnos a meccs előtt kiderült, hogy a korábban megsérült Novák Csanád nem tudja vállalni a játékot és Nagy Dominik sem száz százalékos, emiatt csak a kispadon kapott helyet.

A két kulcsember hiánya a tiszaújvárosi Magyar Kupa-mérkőzésen is látszott, félő volt, hogy a támadójátékra rányomja a bélyegét, hogy az eredményes és kreatív futballisták nem lehetnek ott a pályán.

A nyíregyháziak előtt nem is adódott olyan sok lehetőség, mint korábban, de az első félidőben veszélyesebben futballoztak, mint a hazaiak. A legnagyobb helyzet a 27. percben volt, amikor vendégszöglet után Alaxai Áron a lécre fejelte a labdát. Rögtön a második félidő elején is eltalálta a lécet a Szpari, ekkor Géresi Krisztián lövése pattant veszélyesen.

Az ötvenedik percben bajba került a Spartacus, mert egy jó szegedi akció végén Bíró Bence megszerezte a vezetést csapatának (1–0).

Tímár Krisztián mindent megpróbált, a 61. percben három embert cserélt előre és a hajrára Nagy Dominik is beállt. Utóbbi játékos nem is tétlenkedett, három perccel a becserélése után 20 méterről betalált szabadrúgásból, a szezonbeli ötödik góljával 1–1-re mentette a meccset. Ez azt jelenti, hogy a Szpari értékes döntetlent szerzett idegenben és a nyolcadik bajnoki mérkőzésén is veretlen maradt.

Labdarúgás: NB II., 8. forduló

Szeged–Nyíregyháza Spartacus 1–1 (0–0)

Szeged, v.: Pillók (Csatári, Vrbovszki).

Szeged: Molnár-Farkas – Gera, Szilágyi Z., Nagy Zs., Tóth B. – Haris, Márkvárt – Prosser (Óvári, 84.), Gajdos, Bíró B. – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Nyíregyháza: Fejér – Alaxai, Gengeliczki, Baki (Nagy D., 83.) – Farkas B., Toma, Kesztyűs B., Nagy B. – Gresó (Herjeczki, 61.), Géresi (Pataki, 61.), M. Ramos (Németh B., 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Bíró (50.), illetve Nagy D. (86.).