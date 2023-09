Szoros meccsen ugyan, de a Kisvárda Master Good SE vereséget szenvedett Vácon (26-23) a bajnokság második fordulójában. A rétközi csapat nem tudta megismételni az első fordulóban nyújtott extra produkcióját, amellyel sikerrel vette az első akadályt a szezonban.

– Előzetesen is tudtuk, hogy stabil védekezés és az MTK elleni mérkőzéshez képest hatékonyabb támadójátékkal lehet csak esélyünk Vácon – kezdte érdeklődésünkre az együttes vezetőedzője, Józsa Krisztián. – Azt gondolom, hogy meg is volt az esélyünk a bravúrra, talán kicsit kishitűek voltunk. Támadásban nem sikerült hozzátenni azt a pluszt, amellyel mérkőzést nyerhettünk volna, hiányoztak az átlövés gólok, a távoli zónákból nem tudtunk eredményesek lenni, annak ellenére, hogy megvoltak a lehetőségeink. Pedig a védekezésünk, főleg a második félidőben rendben volt, még úgyis, hogy a megállító szabálytalanságok száma nem érte el azt a számot, amit szerettünk volna.

A Kisvárda a második félidő elején kétszer is egyenlített, ezek után mégsem tudta átfordítani az eredményt a maga javára.

– Háromszor támadhattunk a vezetésért, sajnos azonban könnyelmű hibákat vétettünk, eladtuk a labdákat, kulcsszituációban ziccert rontottunk. Aztán volt a mérkőzésen egy tíz perces gólcsend, amelyből a Vác tudott először elmozdulni, nagy lépést téve ezzel a győzelem felé.

A Kisvárda közel kétszer annyi technikai hibát vétett, mint az első fordulóban, az MTK ellen tízet, míg a szombati mérkőzésen tizenhetet. – Ennyi technikai hibával nem lehet mérkőzést nyerni – szögezte le Józsa Krisztián. – A mi erőnket mutatja azonban, hogy még ennyi hibával is szoros mérkőzést tudtunk játszani egy erős ellenféllel. Ha elhisszük magunkról, hogy képesek vagyunk rá és kicsi pontosabbak leszünk, akkor a mezőny nagy része ellen lesz keresnivalónk. Voltak azonban pozitívumok is, Mátéfi Dalma ismét jól védett, Bucsi Lili is megmutatta, hogy sokra hivatott játékos, Kovalcsik Bianka főleg az első félidőben jól játszott és a beállóink is hozták a formájukat – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda szombaton hazai pályán a Kozármisleny ellen folytatja a sorozatot.

A bajnokság állás