Egy év kihagyás után az idén negyedik alkalommal ad randevút egymásnak a rali Európa-bajnokság mezőnye hazánkban, a 70. születésnapját ünneplő ERC-sorozat záró futamát rendezik Nyíregyháza környékén október 6. és 8. között. A részletekbe csütörtök délelőtt a nyíregyházi városháza Bencs termében avatták be a média képviselőit.

Látványos szuperspecial a Rabócsiringen, belvárosi gyorsasági szakasz Nyíregyházán és elképesztő küzdelem a Zempléni-hegységben. Ezek lesznek az október eleji Rally Hungary alappillérei, amelyen kiderül, ki állhat az év végi dobogóra a győztes mellé (az Európa-bajnoki címet már korábban megszerezte a az új-zélandi Hayden Paddon), és junior kontinensbajnokot is avatnak.

Hazai indulóból sem lesz hiány, a nevezők között köszönthetjük többet között, Csomós Miklóst, Hangodi Bendegúzt, Herczig Patrikot, vagy éppen László Martint.

– Nyíregyháza és a nyíregyháziak is nagyon várják már a versenyt, amely része a város idei 22 nagy rendezvényének. Öröm, hogy egy év kihagyás után 2023-ban újra hazánkba látogat a rali Európa-bajnokság mezőnye és büszkeség, hogy a rangos versenyt ezúttal is nyíregyházi központtal rendezik meg – fogalmazott köszöntőjében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

– A rali a különböző szakágak között a leglátványosabb és a leginkább szurkolóközeli, ezért is óriási sportdiplomáciai siker, hogy egy év kihagyás után idén újra hazánkba látogat az Európa-bajnokság mezőnye – mondta Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. elnöl-vezérigazgatója. – A különböző médiafelületen keresztül a versenyek világszinten több min tízmillió nézőt érnek el, akikben a közvetítések befolyásolják az országról alkotott képet, így javítják az országimázst. Nem utolsó sorban pedig a vereseny megrendezése kapcsán megvalósult útfelújításokat és javításokat a versenyt követően a helyi lakosok és a turisták egyaránt tudják majd élvezni – tette még hozzá.

Az MNASZ rali szakágának vezetője, Hoffer Zsolt azt emelte ki, hogy olyan nemzetközileg elismert sportszakemberek és versenyzők vesznek részt, akitől sokat tanulhatnak a fiatalok, akár példaképek is lehetnek, majd városunkat is méltatta.

– Nyíregyháza már többször bizonyította, hogy jó házigazda, úgyhogy nem csak a futam, hanem a város jó hírét is viszik a ralisok és a versenyre érkező szurkolók a világba.

A szervezőbizottság elnöke, Őry Kornél elmondta, hogy mind a három nap lesz egy-egy kiemelt attrakció. Pénteken a Rabócsiring ad otthont a szuperspeciálnak, szombaton a a nyíregyházi belvárosban lesz a gyorsasági, vasárnap pedig az ikonikus Mád-Disznókő szakaszt teljesítik a versenyzők. A verseny egyik központi helyszíne a tokaji úti piac kialakított szervizpark lesz, ahonnan folyamatosan élő bejelentkezéseket, interjúkat láthatnak a nézők. Ott a korábbinál sokkal nagyobb lesz a mozgás és a belépés mindenki számára ingyenes.

Ami a magyar esélyeket illeti, a Csomós Miklós, Bán Viktor kettős a legutóbbi Európa-bajnoki futamon, a Barum ralin másodikként végzett, a győri országos futamot pedig megnyerték, így lendületből érkeznek Nyíregyházára.

– Az utóbbi két verseny jót tett a lelkünknek és az önbizalmunknak, úgyhogy jó hangulatban várjuk a Rally Hungaryt – mondta Csomós. – A fő cél, hogy dobogóra álljunk, ami nem lesz könnyű, hiszen az év végi dobogós helyekért is nagy csata folyik és itt lesz a keménymag Nyíregyházán.