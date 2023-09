Eseménydús mérkőzést játszott Tiszafüreden a Kisvárda Master Good NB III.-as tartalékcsapata. Gerliczki Máté a mérkőzés felvezetéseként elmondta, hogy senkit ne tévesszen meg az ellenfél a tabellán elfoglalt helyezése, ez pedig be is igazolódott. A találkozón hét gól esett, ebből három tizenegyesből, a fordulatos izgalmas összecsapást pedig egy a hosszabbításban szerzett látványos találattal nyerte meg végül 4–3-ra a rétközi egylet.

Megérdemelt várdai siker

– Nem játszottunk jól, azért sem, mert nagyon erős és kellemetlen ellenféllel találtuk szembe magunkat – nyilatkozta a lefújást követően a tréner, akinek csapata továbbra is a tabella negyedik helyén áll. – Ugyanakkor teljesen megérdemelten nyertünk, mert nagyon sokat tettünk érte, még tíz emberrel is. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen játékosaink vannak, de ők is hálát adhatnak az égnek, hogy ilyen szakemberek készítik fel őket hétről hétre, mert van kiktől megkapni és átvenni azt a szenvedélyt, amivel meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést.

Eközben kiegyensúlyozott, de komoly helyzetek nélküli kilencven percet hozott a Sényő és a DEAC összecsapása. A vendég csapat egy kissé érthetetlen szituációban befújt büntető révén a 33. percben szerezte meg a vezetést, s mint később kiderült a győzelmet jelentő gólt. Nagyot küzdött a hazai gárda, ám sajnos ezúttal nem termett babér számukra.

– Nem igazán engedtek sok helyzetet egymásnak a csapatok, sőt talán nem is nagyon akadt komoly lehetősége egyik félnek sem – értékelt a mérkőzés után Imrő László, a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a munkát. – Inkább a mezőnyben folyt a játék. Sokat jelentett volna számunkra akár az egy pont is, de nagyon úgy néz ki, hogy várat még magára a nagyobb siker. Mondhatjuk, akkor leszünk erősek, ha az ilyen érthetetlenül megítélt büntetőn is felül tudunk kerekedni, azonban ezt most nem tudtuk megtenni.