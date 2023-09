A szezon elején kevesen gondolták volna, de bizony, a labdarúgó NB II. hetedik fordulójának rangadója a Nyíregyháza Spartacus–Budafok összecsapás.

Mielőtt rátérnénk az ellenfélre, tekintsük át, hogy a Szpari hogyan szerepelt idáig! A piros-kékek a nyitányon legyőzték a Siófokot, majd háromszor döntetlent játszottak. A három iksz úgy lett igazán értékes, hogy utána meglett a listavezető ETO FC Győr skalpja, majd múlt hétvégén a Soroksár vendégeként is nyertek a nyíregyháziak.

– Örülök a három pontnak, mert Soroksáron nem könnyű nyerni, szívós csapatról van szó, de megmutattuk, hogy tudunk küzdeni a címerért és a három pontért – mondta el Tímár Krisztián vezetőedző a klub videós beharangozójában. – Sajnálom, hogy Novák Csanád megsérült, mert fontos játékosunk. Rajta kívül is jó játékosaink vannak a támadósorban, örülök például annak, hogy Myke Ramos is betalált. Remélem, ez is segíti őt abban a folyamatban, hogy minél jobb formába kerüljön.

Hat forduló után már csak a Pécs és a Nyíregyháza veretlen. A Szpari következő ellenfele, a Budafok épp az előző fordulóban esett el ettől, miután kikapott a Kozármislenytől. A csapat az előző idényben csak a tizedik helyen végzett, a Magyar Kupában viszont nagy meglepetésre döntőzött és ott sem vallott szégyent. A szakmai stáb ismerős, hiszen nyáron új vezetőedző, a Kisvárdáról kilenc év után távozó Erős Gábor irányításával vágtak neki a munkának, segítője, Burányi Tamás pedig épp a Spartacusnál dolgozott még néhány hónapja.

– Természetesen jó érzés, hogy veretlenek vagyunk, de korábban is elmondtam, hogy mindig a következő mérkőzésre készülünk – szögezte le a Szpari mestere. – Most minden idegszálunkra a Budafokra koncentrálunk. Szeretném, hogy hazai pályán megtartsuk a veretlenségünket, sőt, itthon tartsuk mindhárom pontot. Ez nem lesz könnyű, a Budafok nem véletlenül nyitotta így a szezont, ám ahogy eddig, bízom benne, hogy most is megoldjuk a feladatot.

Az biztos, hogy ebben ismét nagy szükség lesz a szurkolókra.

– Nagyon sokat számít nekünk, hogy mellettünk állnak a szurkolók és ilyen sokan buzdítanak bennünket. Remélem, a létszám egyre csak nőni fog, mert fontos, hogy a csapat és a szurkolók egymásra találjanak. Úgy tudunk minél előrébb végezni, ha az egész város összefog – tette hozzá Tímár Krisztián.

Labdarúgás: NB II., 7. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Budafok, Balmazújváros, vasárnap, 16.

További mérkőzések: BVSC-Zugló–Pécs, Gyirmót–Kazincbarcika, Bp. Honvéd–ETO FC Győr, Tiszakécske–Soroksár, Kozármisleny–Szeged, Csákvár–Mosonmagyaróvár, Ajka–Vasas, Siófok–Haladás.