Az A’Studió Futsal Nyíregyháza mások mellett olyan játékossal is erősített Gagyi Sándor személyében, aki nagy pályán már ismert volt a vármegyénkben. A kapus az elmúlt időszakban az NB III.-ban is kipróbálhatta magát, hiszen hat éven át a Sényő-Carnifex FC futballistája volt. Ilyen hosszú idő után a csapatváltást sem egyszerű megélni, hát még, ha közben szakágat is vált az ember.

– A Sényő az előző idényben is sokszor kapus poszton próbálta megoldani az NB III.-ban érvényes fiatalszabályt. A több játéklehetőség reményében távoztam – mondta el Gagyi Sándor. – Hepp Tamás megkeresett a futsalcsapattól. Nehéz döntést hoztam, mert régen játszottam kispályán, szokatlan is még a játék, de úgy voltam vele, próba szerencse!

A kapus elmondta, hogy a beilleszkedéssel nem volt problémája, mert sokakat ismert már a csapatban, a játékban viszont van még mit tanulnia.

– Teljesen másak a mozgások, mint a nagy pályás fociban. Szerintem futsalban nehezebb a kapusok dolga. Itt kisebb a terület, gyorsabb a játék, nagyon gyorsan kell dönteni, mert pillanatok alatt történik minden, emiatt folyamatosan résen kell lenni – tette hozzá.

A 30 éves játékos az első öt fordulóban csupán néhány másodpercet kapott, ez alatt kivédett egy tízméterest Veszprémben, amivel hozzájárult a bravúros pontszerzéshez. Hétfőn aztán a teljes meccs az övé volt és jól is teljesített, nem engedett gólt a Magyar Futsal Akadémiának.

– Megpróbáltam minden tőlem telhetőt, nagyon koncentráltam, igyekeztem segíteni a csapatnak. Az volt a célom, hogy ne kapjunk gólt – árulta el a kapus. – Szeretnék a továbbiakban minél többet fejlődni, hogy pontosabbá váljak, összeszokjak a társakkal és a legfontosabb, hogy a csapattal elérjük a kitűzött célt. A hétfői győzelem mentálisan jót tett nekünk, de nem szabad elbízni magunkat. A pénteki nagyon nehéz mérkőzés lesz, inkább az lesz a mérvadó, hogy a Haladás ellen mire vagyunk képesek.

A szombathelyiek elleni rangadót pénteken 18 órától játsszák, a megszokottal ellentétben ezúttal a Zrínyi Ilona Gimnázium tiszavasvári úti tornacsarnokában.