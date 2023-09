Hosszú felkészülés után, megannyi edzéssel és hét tesztmérkőzéssel a hátuk mögött szombaton már élesben mutatja meg magát a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata, a rétköziek a 2023/2024-es szezon első mérkőzésén az MTK- t fogadják. A fővárosi kék-fehérek az előző szezonban a Kisvárdát egy ponttal megelőzve a nyolcadik helyen fejezték be a pontvadászatot. Az aktuális kiírásban ennél fényesebb szereplésre vágynak, erről tanúskodnak a játékosokkal készített és a közösségi oldalukon közzétett mini interjúk, amelyben egytől egyig a negyedik, ötödik, vagy a hatodik hely megszerzésére tartják képesnek önmagukat. A rétköziekhez hasonlóan Vágó Attila csapatánál is nagy volt a forgalom nyáron, távozott Simon Petra, a fiatal irányító kölcsönszerződése lejártával visszatért a Ferencvároshoz, Román Dorina Békéscsabára igazolt, Sallai Nikolett Dunaújvárosban, Grosch Vivien pedig Debrecenben folytatja, Suba Sára és Szabó Laura Németországba, míg Pál Tamara Romániában játszik tovább.

Pótlásukra érkezett Szőke Szonja Orosházáról, Fekete Bozsana az élvonaltól búcsúzott Érdtől, Andróczki Flóra Békéscsabáról, valamint Farkas Johanna Dunaújvárosból. Kölcsönben pedig három debreceni öltött kék-fehér mezt, az élvonalban éppen Kisvárdán bemutatkozó Szabó Nina, a beálló Török Lilly és a balátlövő Poczetnyik Luca.

Különleges mérkőzés lesz ez Józsa Krisztiánnak, aki először ül tétmérkőzésen a Kisvárda kispadján.

– Egészséges drukk természetesen van bennem, hiszen szeretnénk jól kezdeni a bajnokságot. A csapat nevében is mondhatom, hogy nagyon várjuk már, hiszen hosszú felkészülésen vagyunk túl – mondta Józsa Krisztián, aki arról is beszélt, hogy nincs hiányérzete a felkészülésükkel kapcsolatban, mert az eltervezett munkát elvégezte a csapat.

– Nagyon kemény munkával töltöttük az elmúlt hét hetet, nagyjából ott tartunk, ahol szeretnénk. Fizikálisan készen állunk, a játékunk pedig hétről hétre javul, fokozatosan lépünk előre. Az újonnan érkező fiataloknak azonban idő kell, egyre jobban belerázódnak azonban, fokozatosan veszik fel a ritmust.

Hét edzőmérkőzést is játszott a csapat, amelyek jól tükrözték a csapat aktuális állapotát, valamint megmutatták a hiányosságokat is.

– A védekezésünk nagyon jól áll, a keménységen és a faultok számán még van mit dolgoznunk. Ha ez meglesz, akkor nekünk ebből építkezhetünk és minél több könnyű gólt kell lőnünk rendezetlen védelem ellen. A felállt fal elleni támadójátékunkon kell még dolgoznunk, hiszen egy új rendszer vezettünk be, ezért nem fog egyik napról a másikra menni. Türelmesnek kell lennünk a csapattal, mert a játékosok mindent megtesznek azért, hogy napról napra jobbak legyenek és ennek meg is lesz az eredménye.

A két gárda általában szoros találkozókat játszik egymással, az eddigi tizennégy egymás elleni tétmérkőzésük közül hét is egy, vagy két góllal dőlt el valamelyik fél javára. Így volt ez a felkészülés időszakában is, Budapesten és Kisvárdán is két gól volt a különbség a felek között.

– Ezúttal is szoros csatát várok, hiszen megítélésem szerint a két csapat hasonló játékerőt képvisel. Az MTK-nak a támadójáték az erőssége, míg nekünk a védekezés, az a csapat fog nyerni, amelyik a másik játékelemben többet tud hozzátenni – mondta Józsa Krisztián.

A Kisvárda az előző szezonban a Győr elleni előrehozott mérkőzést követően a K&H női liga első fordulójában egy nap híján egy éve az MTK-t fogadta, akkor négy góllal a hazaiak nyertek (32-28). Ezzel az eredménnyel most is kiegyeznénk.