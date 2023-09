Pénteken a címvédő Haladást fogadta az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza. A mieinknél a beteg Petró Martin és az eltiltott Kovács Róbert nem játszhatott. A Tiszavasvári úti csarnokban kiváló hangulat fogadta a csapatokat.

Remekül kezdtek a mieink, és a 4. percben a vezetést is sikerült megszerezni. Maneca tette tovább egy szép csel után sarokkal a labdát, Öreglaki Norbert pedig közelről a kapuba passzolt, 1-0. Próbált egyenlíteni a Haladás, de Gagyi négyszer is nagyot védett rövid időn belül. A 8. percben Dróth bombáját is kitolta a Stúdió kapusa a léc alól, és próbált kontrázni a Nyíregyháza. Jól védekeztek a mieink, a vendégek trénerének időt is kellett kérnie. A 15. percben Luiggi lövésénél a kapufáról pattant ki a labda, majd az újabb próbálkozását Gagyi ütötte ki. Végül megőrizte előnyét a Nyíregyháza a szünetig. A második félidő Öreglaki helyzetével indult, de mellé pörgetett. A 23. percben Vatamaniuc-Bartha volt szabálytalan a gólhelyzetben induló Gregoryval szemben, kiállította a szombathelyi játékost a játékvezető. A szabadrúgást Gregory mellé bombázta. Dávid is centikkel lőtt mellé egy akció végén, majd Alasztics védett nagyot. A 27. percben megduplázta előnyét a Stúdió! Egy szabadrúgást Dávid Richárd gurított le Gregorynak, aki a felső sarokba lőtt nagy erővel, 2-0. Lakatos László tette próbára kétszer is a vendégek kapusát, hárított a hálóőr, a másik oldalon Dróth a kapufát találta el. Rutainak sem volt szerencséje, a felső lécről pattant ki a labda, Maneca pedig mellé lőtt. A vendégek mindent egy lapra téve levitték kapusukat, a 34. percben szépítettek is, Dróth lőtt a kapuba, 2-1. Maneca lőtt saját térfeléről centikkel az üres kapu mellé, majd Dávid is mellé emelt. A 38. percben Luiggi találta el a felső lécet, majd Gagyi védett nagyot. Űzte, hajtotta a közönség a csapatot, és a 39. percben aztán jött a harmadik hazai gól! Maneca remek passza után Gregory lőtt a kapuba, 3-1. Másodpercekkel később Dávid Richárd szerzett labdát és az üres kapuba emelt, beállítva a 4-1-es végeredményt. A Nyíregyháza az első csapat, mely idén legyőzte a Haladást.