Csenger–Nagyecsed 3–2 (2–0)

Csenger, v.: Tomori.

Csenger: Sass – Szedlacsek, Osváth, Popovics (Bence), Nagy, Jónás, Antal (Szilágyi), Peterman, Nyéki (Mészáros), Gaál (Katona), Barcsay (Barna). Edző: Juhász Ferenc.

Nagyecsed: Szabolcsi – Sarkadi G., Zámbó (Raffai), Ladányi, Pócsi, Jóni (Tóth G.), Kóka, Nagy N., Nagy Z., Szabó, Jónás. Edző: Harbula Balázs.

Gól: Nagy, Nyéki, Barcsay, illetve Kóka, Jónás.

Juhász Ferenc: – Sok sikert kívánunk a Nagyecsednek a Ferencváros elleni kupameccsen, mi pedig indulunk az Almafesztiválra.

Harbula Balázs: – A hat hiányzó ellenére a második félidőt sikerült megnyerni, ebből az akarásból, küzdeni tudásból lehet építkezni. Gratulálok a Csengernek!

Vásárosnamény–Kemecse 3–1 (2–0)

Vásárosnamény, v.: Paráda.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Czene, Berec (Szabó), Deskó (Varga), Kopor, Kozma, Barta (Újvári), Balogh P. (Tóth), Illés (Deák), Orosz. Edző: Bardi Gábor.

Kemecse: Kopasz – Varga, Hadházi (Szűcs), Boda (Csáki), Majoros, Ádám (Törő), Hokk Á., Balogh G., Sógor, Hokk B., Gönczör (Phrakonkham). Edző: Sánta Tibor.

Gól: Deskó, Berec, Újvári, illetve Törő. Ifi: 7–2.

Bardi Gábor: – Megérdemelten nyertünk és tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a fiúknak és további sok sikert a Kemecsének!

Sánta Tibor: – Teljes megérdemelt hazai győzelem született. Rossz felfogásban kezdtük a meccset és nem tudtunk a folytatásban váltani, ezért esélyünk sem volt pontot szerezni. Gratulálok a hazai csapatnak és sok sikert kívánok!

Nyírmeggyes–Nagykálló 0–1 (0–1)

Nyírmeggyes, v.: Veres.

Nyírmeggyes: Zán – Nagy, Török G. (Török M.), Ács, Tőkés (Szondi), Batizi-Pócsi (Farkas), Preg, Sitku, Szabó, Csatári, Drabik (Gönczör). Edző: Kovács László.

Nagykálló: Budaházi – Erdei, Marozsán Zs., Mondok, Marozsán M. (Lakatos), Sipos (Homann P.), Haller (Kovács), Marinka, Simon, Baráz, Anda (Bakó). Edző: Homann Richárd.

Gól: Anda (11-esből). Ifi: 4–1.

Kovács László: – Amíg a vendégek berúgták a büntetőjüket, mi kihagytuk a sajátunkat, így nem születhetett más eredmény, csak vereség. Most már bajban vagyunk.

Homann Richárd: – A meccsről különösebben nem szeretnék beszélni, a legfontosabb, hogy megszereztük az első győzelmünket, amiért nagy gratuláció a fiúknak.

Mándok–Mátészalka 3–1 (1–0)

Mándok, v.: Papp.

Mándok: Lőrincz – Baksa (Cservenyák), Köblös, Jánvári, Bokor, Gyüre (Jávor), Jene (Juhász), Molnár (Csercsa), Matyi, Nagy, Budaházi. Edző: Kocsis János.

Mátészalka: Szilágyi – Bodó, Fenyőfalvi, Tangel (Lyáh), Csáki (Szántó), Gergely (Huszti), Magyari, Papp, Hudák (Szőlősi), Toldi, Jócsák (Fejes). Edző: Kiss Tamás.

Gól: Gyüre 2, Bokor, illetve Magyari (11-esből.)

Kocsis János: – Nagyon jó felfogásban játszottunk az egész mérkőzésen. Az első félidőben vezetést szereztünk és több lehetőségünk is volt arra, hogy végérvényesen lezárjuk a meccset, de ez nem sikerült. A második félidőben a vendégcsapat is bizonyította, hogy komoly játékerőt képvisel. Amikor kellett, nagyot küzdöttünk, gyönyörű gólokat szereztünk, magabiztos és megérdemelt győzelmet arattunk.

Kiss Tamás: – A Mándok teljesen megérdemelten szerezte meg a három pontot.

Nyíregyháza II.–Újfehértó 4–4 (3–2)

Nyíregyháza, v.: Kondor.

Nyíregyháza II.: Sarkadi – Varga (Szabó), Bertók, Czimer-Nyitrai, Kiss, Chrien (Asztalos), Spisák, Horváth, Ferencz, Konzili (Virányi), Kovalecz (Balogh). Edző: Lengyel Roland.

Újfehértó: Nagy M. – Pallai, Csáki, Barnucz, Mezei (Zámbó), Angyal, Kis (Varga), Benke, Daróczi, Nagy D., Simonka. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Varga, Kovalecz, Kiss, Horváth, illetve Nagy D. 3, Zámbó.

Lengyel Roland: – Az első félidőben rúgattunk az ellenféllel két gólt, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, de nagyon szépen reagáltunk rá, elkezdtünk jól és hatékonyan játszani, meg is fordítottuk a mérkőzést. A második félidő taktikailag gyenge mérkőzés volt sok átmenettel, sok futással, sok párharccal. A döntetlen teljesen reális. Mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést, mindkét csapat győzelemre játszott. Az, hogy egy megyei élcsapattal tudtunk ilyen mérkőzést játszani, azt mutatja, hogy jó úton járunk és gratulálok a csapatomnak!

Piskóti Zsolt: – Borzasztóan szégyellem magam a csapat nevében is, mert ez szerintem vállalhatatlan, hogy idegenben rúgunk négy gólt, a vége előtt öt perccel szerezzük meg a vezetést és középkezdésből gólt kapunk. Az első félidőben totálisan úgy játszott a csapat, ahogy kitalálta és semmit nem tartott be a megbeszéltekből. Magunkba kell mélyen nézni, mert ez kritikán aluli így.