Ahogy az várható volt, szerdán, a Győri Audi ETO KC magabiztos győzelmet aratott a Kisvárda Master Good SE vendégeként (39–23). A mérkőzésre Sandra Toft pihenőt kapott, míg a dél-koreai szövetséggel való megállapodás alapján Rju Un Hi az Ázsiai Játékokon vesz részt, így ő is hiányzott a keretből, a két klasszis hiányát nem érezte meg a győri csapat. Ami a Kisvárdát illeti, Józsa Krisztián vezetőedző minden játékosát pályára küldte, azok is lehetőséget kaptak, akik a korábbi mérkőzéseken kevesebbet játszottak, így a fiatalok saját bőrükön tapasztalták meg milyen szintet képvisel a világ élvonala.

– Azt kértem a csapattól, hogy ne megilletődötten, bátortalanul lépjenek pályára, hanem bátran álljanak bele a mérkőzésbe és mutassák meg, hogy mire képesek. Azt gondolom, hogy amíg bírtuk erővel, egészen jól játszottunk – tekintett vissza Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, aki

– Azt tudtuk, hogy a Győr támadásait főleg a betörésekre, valamint a szélekre lehúzott labdákra építi. Ennek megfelelően azt beszéltük meg, hogy nem nyitjuk meg a falunkat, mert ha fellépkedünk akkor lehetőséget adunk nekik az egy az egyezésre, amelyben a belső kis emberei verhetetlenek, próbáltuk arra kényszeríteni őket, hogy akcióikat a kettes védőink külső oldalán fejezzék be, ami hellyel-közzel sikerült is – avatott be a taktikába a vezetőedző, aki azt is elárulta mit kért a csapattól támadásban.

– A Győrnek nagyon erős a középső védelme, ezért az átlövéseket nem is nagyon erőltettük a középső zónából. Megpróbáltunk a kettes védőiken területet nyerni és a szélre lehúzott labdákkal befejezni akcióinkat, amelyek főleg jobb oldalról elég jó százalékkal sikerültek is, valamint beállóink is jól mozogtak be az üres területekre. Betörésekből pedig sok hetest harcoltunk ki. Próbáltuk minimálisra csökkenteni a technikai hibáink számát, mert tisztában voltunk vele, hogy ez kíméletlenül kihasználják. Örülök, hogy láttam olyan dolgokat, amelyekből építkezni tudunk a jövőre nézve – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda jövő szombaton a Budaörs vendégeként folytatja bajnoki szereplését.