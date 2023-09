Mándok–Nyíregyháza II. 3–1 (0–1)

Mándok, v.: Balogh.

Mándok: Lőrincz – Köblös, Jánvári, Bokor (Juhász), Gyüre (Jávor), Jene, Molnár, Matyi, Nagy, Budaházi (Csercsa), Cservenyák. Edző: Kocsis János.

Nyíregyháza II.: Sarkadi – Varga (Szabó), Bertók, Czimer-Nyitrai, Kiss, Chrien (Konzili), Spisák, Horváth, Ferencz, Forgó (Asztalos), Kovalecz (Balogh). Edző: Lengyel Roland.

Gól: Molnár, Matyi, Jene, illetve Czimer-Nyitrai.

Kocsis János: – Igaz, hogy az első félidőben tizenegyest hibáztunk, de ennek ellenére is az ellenfelünk megérdemelten vezetett a szünetben. A második félidőben akaratunknak és fegyelmezettségünknek köszönhetően sikerült a vendégcsapaton felülkerekednünk. Nagyon sokszor játszik jól egy csapat és megnyeri a három pontot, most ez nem volt ránk jellemző. A csapat erejét és egységét mutatja viszont az, hogy egy viszonylag visszafogott teljesítménnyel is három pontot szereztünk.

Lengyel Roland: – Nagyszerű mérkőzést játszottunk Mándokon, főleg az első félidőben futballoztunk nagy fölényben. Minden úgy alakult, ahogy szerettük volna. Sajnos nem tudtunk nagyobb előnyt kiharcolni, pedig megvoltak a lehetőségeink. A második félidőben jól játszottunk, de még mindig megvannak azok a hibák, amik miatt gólokat kapunk és ezek legfőképpen pontrúgások. Kaptunk három gólt szögletből, szabadrúgásból, illetve egy bedobás szituációból, ezek kivédekezéséhez idő kell. Ezen a mérkőzésen egyetlen egy probléma volt, hogy nem mi vittük el a három pontot. Gratulálok a fiúknak, jó úton járunk és további sok sikert a Mándoknak!

Mátészalka–Kótaj 5–0 (2–0)

Mátészalka, v.: Tóth.

Mátészalka: Szilágyi – Bodó, Lyáh (Gergely), Fenyőfalvi, Huszti (Jócsák), Csáki, Magyari, Bodó, Szőlősi (Hudák), Papp (Szántó), Szilágyi, Toldi (Tangel). Edző: Kiss Tamás.

Kótaj: Csikós – Sallai, Hangácsi, Nagy, Illés, Papp, Tüzes (Pataki), Boros (Dencs), Nardai (Kató), Csörgő (Petruska), Szarka. Edző: Seregi Mihály.

Gól: Toldi 2, Huszti, Magyari, Tangel.

Kiss Tamás: – Nagyon kellett ez a siker a srácoknak, úgy érzem, hogy ilyen különbséggek is teljesen megérdemelten nyertük meg a találkozót. További sok sikert a Kótajnak!

Seregi Mihály: –

Nyírbátor–Ibrány 5–0 (2–0)

Nyírbátor, v.: Hegedűs.

Nyírbátor: Borkó – Tóth Sz., Szűcs, Danó, Nógrádi (Kovács), Tóth E., Kun (Bakosi), Terdik (Pálvölgyi), Orosz, Török (Bakó), Szabó. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Ibrány: Tóth N. – Csatári, Bégányi, Bökönyi (Dankó), Molnár, Kállai, Kiss, Bészély (Nagy), Farkas, Ács, Szabó (Oláh). Edző: Kató István.

Gól: Török 2, Orosz, Kun, Pálvölgyi. Kiállítva: Danó (36.). Ifi: 2–6.

Erdei Zoltán: – Legutóbb elmarasztaltam a csapatot a mutatott játék és viselkedés miatt, a mostani mérkőzés után csak dicsérni tudom a játékosokat, mivel már az első félidőben vezetéshez jutottunk, a harminchatodik perctől pedig emberhátrányban játszva további négy gólt rúgtunk. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert az Ibránynak!

Kató István: – A kiállítás bennünket zavart meg, a támadás-befejezésünk pedig alacsonyabb osztályban is kevés lenne. Gratulálok a Bátornak!

Tarpa–Csenger 4–4 (3–0)

Tarpa, v.: Lipcsei.

Tarpa: Csicskan – Szojma, Bodan (Kolesnyik), Havriljuk (Nemes), Romancsuk (Zajka), Arsen (Prihoda), Kucsinszki, Herman (Csizsikov), Palcsej, Hilka, Sztankov. Edző: Bubis Iván.

Csenger: Sass – Szedlacsek, Osváth, Popovics (Mészáros), Nagy, Jónás (Csorvási), Antal, Peterman, Nyéki, Gaál (Bence), Barcsay. Edző: Juhász Ferenc.

Gól: Arsen 3 (egyet 11-esből), Kucsinszki, illetve Barcsay 2 (egyet 11-esből), Nyéki, Antal.

Bubis Iván: – Nehéz mit mondani, megnyert meccset sikerült lerombolnunk. További sok sikert a csengeri csapatnak!

Juhász Ferenc: – Adtunk egy félidőt az ellenfélnek, aztán megdobbant a csengeri szív és sikerült ikszre menteni a mérkőzést. Gratulálok a fiúknak, nagyot küzdöttek.

Kemecse–Nyírbéltek 3–0 (3–0)

Kemecse, v.: Kosztyu.

Kemecse: Kopasz – Varga (Phrakonkham), Hadházi, Boda (Szűcs), Majoros, Ádám (Törő), Hokk Á., Balogh, Sógor (Szaffián), Hokk B. (Sándor), Gönczör. Edző: Sánta Tibor.

Nyírbéltek: Ritli – Ramos, Boldizsár E., Sőre (Ricsei), Vass, Fischer, Varga (Kevert), Lisboa, Mányi, Tóth, Boldizsár G. Edző: Mirgai László.

Gól: Sógor 2 (egyet 11-esből), Boda. Ifi: 10–1.

Sánta Tibor: – Gratulálok a csapatomnak, magas szintű játékot mutatott be. Amit kértem a játékosoktól, azt maximálisan megvalósították, nagyon büszke vagyok rájuk. Bízom benne, hogy hosszú távon fenntartható ez a teljesítmény.

Mirgai László: – Mint eddig minden mérkőzésen, most is ugyanazokat az egyéni hibákat elkövettük. Az eddigiekhez hasonlóan három nullal jöttünk be a szünetben. Mivel nem láttam a pluszt a csapatban egyik mérkőzésen sem, azt a tüzet, azt a mentális pluszt, ami kell ahhoz, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseken jól jöjjünk ki a meccsekből, ezért én lemondtam. Hátha az, aki utánam jön, tud majd nekik annyi pluszt adni, amit én esetleg nem tudtam. A lelkiismeretem tiszta, mindent megtettem, de egyszerűen bármit akartam, bármit mondtam, ezek a játékosok nem tudták megoldani, ezért a legjobb megoldás ilyenkor az, ha az ember elköszön.