Az NB II.-es bajnokság eddigi meglepetéscsapata a Nyíregyháza Spartacus. Mint ismert, a Szpari az előző idényben az osztályozó visszavágóján minimális különbséggel harcolta ki a bennmaradást, ehhez képest az új szezonban hét forduló után még veretlen, és a második helyen áll.

A bámulatos rajt persze lehet, hogy csak a szurkolóknak és az újságíróknak váratlan, mert a piros-kékeknél csapaton belül már érezték, hogy valami jó sülhet ki a nyári változtatásokból és a felkészülésből.

– Számomra nem meglepetés a jó rajt – árulta el a Szpari csapatkapitánya, Baki Ákos. – A felkészülésünk után valami hasonló eredményt vártam, persze az mindenki várakozását felülmúlta, hogy hét meccse veretlenek vagyunk. A csapatjátékunk olyan szinten folytatódott, ahol a felkészülés alatt is volt. Magabiztos játék jellemezte az eddigi meccseinket, volt talán egy pici megtorpanás a három döntetlennel, de a Honvéd ellen is lehetett érezni, hogy nyerhettünk volna, ha bemennek a helyzeteink. A Győr elleni meccs mindenképp kiemelkedő, de a Budafok és a Soroksár legyőzése is nagy siker volt. Megérdemelt az eddigi jó szereplés.

Az eredmények összehasonlíthatatlanok az előző idényihez képest, de a csapat játéka is rengeteget javult, a mérkőzések nagy részében a Szpari birtokolja a labdát, amiből sok helyzet alakul ki. A Nyíregyháza 11 találattal holtversenyben a harmadik legeredményesebb csapat idáig, emellett csupán öt gólt kapott, ami a pécsi nulla után a Budafokkal együtt a második legjobb. A belső védő poszton szereplő Baki egy kisebb sérülés miatt két és fél meccset kihagyott, így is 405 percet töltött a pályán – a Spartacus ez idő alatt csupán egy gólt kapott.

– Az eddigi eredmények kulcsa az, hogy mindenki egy hajóban evez – mutatott rá a csapatkapitány. – Nagyon jó a csapatjátékunk, jól felkészít minket a stáb hétről hétre, és nagyon keményen edzünk. Szerencsére a súlyosabb sérülések is elkerültek minket. Az apró dolgok szépen összeállnak. Ami a védekezést illeti, elmondhatom, hogy az előző szezonhoz képest jobban együtt vagyunk. Már nem hátul, hanem fent elkezdjük a védekezést, ami a belső védők feladatát is könnyíti. Együtt védekezünk, és együtt is támadunk, vagyis a csatár is kiveszi a részét a védekezésből, és a védő is segíti a támadásokat. Minőségi játékosaink vannak minden poszton, nem könnyű a vezetőedzőnk dolga, hogy mikor ki kerüljön a kezdőbe, de ez legyen az ő gondja!

Hogy ebből az egészből mi sülhet ki, arról még nem érdemes beszélni szeptember elején, az viszont biztos, hogy jó ránézni a tabellára!