Az első két fordulóban nem a Kisvárda Master Good SE volt a mérkőzés esélyese, mégis legyőzte az MTK-t, majd szoros meccsen kapott ki csak Vácon. Szombaton azonban favoritként fogadja az újonc Kozármislenyt. A Baranya vármegyei egyesület az előző idényben az NB I./B-ben szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát az élvonalba, ahol debütáló mérkőzésükön odahaza alaposan megszorongatták a Vácot és csak három góllal kaptak ki, ezt követően aztán a NEKA vendégként szenvedtek négygólos vereséget.

A két gárda a felkészülés negyedik hetében játszott döntetlent egymással Gyálon, úgy hogy a Kisvárda előző nap még hazai pályán a szlovák Iuventa Michalovcével játszott.

– Az a mérkőzés a felkészülés elején volt, mindkét gárda akkor kapta a csúcsterhelést, így sok következtetést nem szabad abból levonni. Azóta lejátszottunk két bajnoki mérkőzést, a Kozármisleny és mi is sokkal előrébb tartunk, mint akkor, rengeteget változott mindkét csapat játéka – vezette fel a találkozót Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője, aki szombati ellenfelük különleges játékstílusára is kitért.

– Egy újonc csapat a bajnokság elején mindig nagyon veszélyes. Kellemetlen védekezést alkalmaznak, amely kevés NB I.-es csapatra jellemző. Mivel játékosállományuk nem sokat változott és régóta csinálják, nagyon hatékonyak is ebben a játékelemben. Megnyitják falukat és rengeteg megállító szabálytalansággal tördelik ellenfelük támadójátékát, bátran fellépnek, jól érzik az ütemeket, ezért viszonylag nehéz feltörni őket. Erre külön készültünk egész héten, tisztában vagyunk ennek gyenge pontjaival, remélem ki tudjuk ezeket használni. Támadásban pedig sokat egy az egyeznek és betörésből próbálnak eredményesek lenni, ezért nekünk keményen bele kell állni minden egyes párharcba, hogy hatástalanítsuk befejezéseiket – fogalmazott a vezetőedző.

Mint ahogy az elején írtuk, ezúttal a Kisvárda a mérkőzés esélyese, kérdés, hogy ezt a terhet fiatal csapatként mennyire tudják elviselni.

– Nem kérdés, hogy mi vagyunk az esélyesek, ezt azonban be is kell bizonyítanunk. Hiába vagyunk esélyesek, ha nem tudunk élni a lehetőséggel. Ezt ugyanúgy meg kell tanulni mint bármi mást a kézilabdában. De ha egy csapat minden nap ilyen motiváltak dolgozik azért, hogy napról napra jobb legyen, annak mindig meglesz az eredménye. A kezünkben van a lehetőség, ha az első pillanattól a mi akaratunk érvényesül és tudjuk hozni azt a védekezést, amelyre készülünk, akkor nyomást gyakorolhatunk rájuk. Támadásban pedig főleg a távoli zónákból, pontosabbnak kell lennünk, mint Vácon – zárta Józsa Krisztián.