Nyíregyháza és a Blue Sharks idén háromnapos programsorozattal tiszteleg a három évvel ezelőtt elhunyt legendás kosárlabdázó, Sitku Ernő emléke előtt. Csütörtökön a Continental Arénában rendezik meg (17.00) az Értékes Esték elnevezésű program legújabb eseményét, melyen a kosárlabdaikon fia, Sitku Márton és egykori csapattársa, valamint barátja, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke más résztvevőkkel közösen idézik fel Sitku Ernő pályafutását és életét.

Pénteken megkezdődik az immáron hagyományosnak tekinthető emléktorna, amin a házigazda Hübner Nyíregyháza BS mellett három első osztályú csapat, a Budapesti Honvéd, a DEAC és a Kecskemét vesz részt.

– Alapelv, hogy Ernő pályafutásához illően adjuk meg a torna nimbuszát – mondta el Horváth Ákos, a Cápák vezetőedzője. – Ez mindig igaz lesz, akármilyen osztályban is szerepel éppen a csapatunk. A felkészülésünket is nagyban szolgálja, hogy erős ellenfelekkel találkozunk, azt a keménységet és sebességet megszokjuk, amit az A csoportos együttesek képviselnek. A csapattól mindenképpen fejlődést várok ritmusban, mert az nem osztály kérdése, amit mi játszani akarunk. Normál esetben az A csoportnak is szokatlan az a sebesség, amit átmeneti játékban tervezünk. Ezt élvonalbeli ellenfelekkel szemben is érvényesíteni lehet. Hogy a befejezés hogyan sikerül ezekből, az más a két osztályban. Ugyanígy védekezésben is lehet, hogy meg tudunk csinálni taktikai elemet, de a támadó olyan képességű, hogy a jó védekezés ellenére is befejezi a támadást. Összességében hasznos lesz számunkra a torna.

A nyíregyháziaknál a múlt hétvégén szemsérülést szenvedett Bonifert Bendegúz nem léphet pályára, egyébként a tervek szerint teljes lesz a keret. És hogy kikkel veszik fel a versenyt a mieink? Az első nap biztosan megmérkőznek a Honvéddal, majd a pénteki eredményektől függően szombaton a DEAC-cal, vagy a Kecskeméttel találkoznak.

Sitku Ernő pályafutásának fontos csapata volt a Budapesti Honvéd, emiatt is különleges, hogy a fővárosi együttes állandó résztvevője az emléktornának. Mint ismert, a Sólymok 2022-ben 21 év után jutottak vissza az élvonalba, a mögöttünk hagyott idényben aztán több nagy csatát megvívtak a Blue Sharksszal, amiből sajnos a nyíregyháziak jöttek ki rosszabbul.

A két csapat között volt játékosmozgás a nyáron: Völgyi Marcell és Tarján Izsák a Cápákhoz érkezett, míg Bazsó Brúnó öt év után hagyta el a Hübnert, hogy a piros-fehéreknél folytassa pályafutását. A Honvéd a magyarok mellett három újonnan szerződtetett külföldi játékossal és új vezetőedző irányításával vág neki a bajnokságnak.

Ugyancsak állandó résztvevő a DEAC. Három alapember Debrecenben maradt, viszont Tóth Ádám és a nyíregyházi Polyák László is távozott. A magyar magot túlnyomórészt a DEAC akadémiájáról kikerülő fiatalok alkotják. A már jól ismert Djordje Drenovac mellé négy új légióst szerzőtettek, akik közül hárman megfordultak már hazánkban.

Forray Gábor kecskeméti együttese nem sokat változott a nyáron. A magyar magon belül továbbra is Wittmann Krisztián képviseli a rutint, maradt továbbá a két délszláv származású magasember, Kemal Karahodzsics (aki ugyan magyar válogatott, ám az NB I.-ben légiósnak számít) és Rasztko Dramicsanin. Hozzájuk három új légiós érkezett.

A papírformát tekintve tehát igen kemény mérkőzések várnak a Blue Sharksra, de ha ezáltal kellően megerősödik a szeptember 22-i bajnoki nyitányra, akkor azzal csak jól járhat a szurkoló.

Kosárlabda: Sitku Ernő-emléktorna

Péntek

16: DEAC–Kecskemét

18.30: Hübner Nyíregyháza BS–Budapesti Honvéd

Szombat

13.30: mérkőzés a 3. helyért

16: döntő

17.45: eredményhirdetés