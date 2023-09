Nyíregyháza és a Blue Sharks idén háromnapos programsorozattal tiszteleg a három évvel ezelőtt elhunyt legendás kosárlabdázó, Sitku Ernő emléke előtt. Csütörtökön a Continental Arénában rendezik meg (17.00) az Értékes Esték elnevezésű program legújabb eseményét, melyen a kosárlabdaikon fia, Sitku Márton és egykori csapattársa, valamint barátja, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke más résztvevőkkel közösen idézik fel Sitku Ernő pályafutását és életét.

Pénteken megkezdődik az immáron hagyományosnak tekinthető emléktorna, amin a házigazda Hübner Nyíregyháza BS mellett három első osztályú csapat, a Budapesti Honvéd, a DEAC és a Kecskemét vesz részt.

– Alapelv, hogy Ernő pályafutásához illően adjuk meg a torna nimbuszát – mondta el Horváth Ákos, a Cápák vezetőedzője. – Ez mindig igaz lesz, akármilyen osztályban is szerepel éppen a csapatunk. A felkészülésünket is nagyban szolgálja, hogy erős ellenfelekkel találkozunk, azt a keménységet és sebességet megszokjuk, amit az A csoportos együttesek képviselnek. A csapattól mindenképpen fejlődést várok ritmusban, mert az nem osztály kérdése, amit mi játszani akarunk. Normál esetben az A csoportnak is szokatlan az a sebesség, amit átmeneti játékban tervezünk. Ezt élvonalbeli ellenfelekkel szemben is érvényesíteni lehet. Hogy a befejezés hogyan sikerül ezekből, az más a két osztályban. Ugyanígy védekezésben is lehet, hogy meg tudunk csinálni taktikai elemet, de a támadó olyan képességű, hogy a jó védekezés ellenére is befejezi a támadást. Összességében hasznos lesz számunkra a torna.