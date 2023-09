Szombaton az Újonc Kozármislenyt fogadta a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata. A Baranya vármegyei gárda igazolta az előzetes várakozásokat, foggal, körömmel erőszakosan védekezett, a Kisvárdának minden helyzetért alaposan meg kellett küzdeni. Lelkes játékuknál már csak szurkolóik lelkesedése volt nagyobb, akiket a több mint ötszáz kilométeres, közel öt órás út után az sem zavart, hogy szűk negyedóra játék után kedvenceik négygólos hátrányban voltak. Persze ehhez az is kellett, hogy a hazaiak áthatolhatatlan falat húztak kapujuk elé. Elöl pedig az átlövők brillíroztak, a huszadik perchez közeledve Karnik Szabina és Juhász Gréta egyaránt három-három találatnál járt. Sokáig három, négy gólon billegett a mérkőzés, aztán egy remek bejátszást követően Sápi Gréta ötre növelte a különbséget. Elég volt azonban egy emberhátrány, amely alatt visszakapaszkodott a Kozármisleny, jött is a menetrendszerű hazai időkérés. A rövid pauzát követően tovább zárult az olló, olyannyira, hogy Bánfai Virág felső lécről levágódó bombájával egyenlítettek a vendégek. Egy gyors ellentámadásra volt még idő, Siska Pálma test mellől eleresztett lövése azonban a bal kapufa mellett suhant ki az alapvonalon.

Fordulás után Ajano új lendületet hozott a hazaiak első félidő végére leülő támadójátékába, megszerzett előnyeiből Mérai Maja kétszer is eredményes volt, majd a másik oldalon Akijama következett. Nem adta azonban könnyen magát a Kozármisleny, rendre válaszolgatott, így nem tudott nagyobb előnyt felépíteni a Kisvárda. Aztán újra megakadt a támadógépezet, kihagyott helyzet, majd két kapufa következett, majd ismét a japán szélső volt eredményes. Kölcsönös időkéréseket követően három gólos hazai előnnyel fordultak az utolsó tíz percre a felek. Emberhátrányban szélső ziccert hárított Mátéfi Dalma, Ajano ismét jól találta meg Mérai Maját, lassan kezdett eldőlni a két pont sorsa, végül Karnik Szabina bombája tette biztossá a hazai győzelmet, amely a várt nehéz csatát hozta. Dicséret illeti a Kisvárdát, mert elviselte az esélyesség terhét és a döntő pillanatokban nem remegett meg a kezük és helyén volt a szívük.

Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA 26–22 (12–12)

Kisvárda, 400 néző, v.: Hargitai, Markó.

Kisvárda: Mátéfi – Akijama 3, Sápi 1, Karnik 7/3, Juhász 6, Kovalcsik, Mérai 6. Csere: Torda (kapus), Szabó Lili 1, Bucsi, Gém, Novak 1, Ajano 1. Edző: Józsa Krisztián.

Kozármisleny: Pusztai – Grénus 3, Brettner 2, Zsemberi 1, Hadnagy 1, Bánfai 7, Szatmári 2. Csere: Szabó Luca, Wichmann (kapusok) Lengyel, Scheffer 2/1, Imrei R., Grosics 3/3, Tobak 1, Imrei N. Edző: Gyulay László.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1, 12. p.: 7–3, 18. p.: 9–5 22. p.: 11–6, 28. p.: 11–10, 35. p.: 16–14, 44. p.: 19–16, 49. p.: 22–18, 55. p.: 24–21, 59. p.: 26–22.

Kiállítások: 10, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 6/4.

Mesterszemmel

Józsa Krisztián: – Olyan nehéz mérkőzést játszottunk, amilyenre számítottunk. Nagyon jól kezdtünk, aztán könnyelmű hibákat vétettünk, ziccereket rontottunk, ettől a vendég csapat pedig belelkesedett. A végjátékot azonban fizikálisan is jobban bírtuk, valamint az NB I.-es rutin a mi oldalunkon állt. Volt több extra teljesítmény is, külön örülök Juhász Grétának, aki megérkezett a bajnokságba.

Gyulay László: – Egy sportszerű, jó mérkőzést tudtunk játszani, amelyen próbáltuk kijavítani az eddigi találkozóinkon rutintalanságunkból, tapasztalatlanságunkból elkövetett hibáinkat. Büszke vagyok a lányokra, mert nagyon sokat meg tudtunk valósítani abból, amit elképzeltünk. Azt kértem a játékosoktól, hogy úgy játszanak, hogy boldogan tudjunk felülni a buszra, szerintem ezt nyugodt szívvel meg is tehetjük.