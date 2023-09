A Hübner Nyíregyháza BS pénteken a Honvédtól, a Kecskemét a Debrecentől szenvedett vereséget az elődöntőben, így szombaton az első nap vesztes együttesei a harmadik helyért csaptak össze egymással.

Ezen a találkozón már foghíjas kerettel lépett pályára a Blue Sharks: a múlt hétvégén megsérült Bonifert Bendegúz mellett a felkészülést sérülten kezdő Bus Iván és Szobi Dániel sem játszott. A mieink így is felvették a versenyt a Wittmann Krisztiánt nélkülöző, ám öt légióst foglalkoztató kecskemétiekkel. Völgyi Marcell ezúttal is nagyon aktívan és eredményesen kezdett, az első negyed második felében aztán Füzi Róbert vette hátára a csapatát.

A vendégek a torna egyik legjobb játékosa, az amerikai Shannon Bouges vezetésével vezettek egy játékrész után, de megállapíthattuk, hogy a Blue Sharks összeszedettebb játékot nyújt, mint egy nappal korábban. Szépen járt a labda, ezekből megvoltak az üres dobóhelyzetek, amiből Nagy Simon profitált, de Vaskó György is megint nagyon jól szállt be. Geiger Bálint és Tarján Izsák előhúzott látványos megoldásokat és a két fiatal, Végső Bálint, valamint Magyari Kristóf is rendkívül jól helytállt, bátran támadták a gyűrűt és távolról is eredményesek voltak.

A javuló csapatjátékot mutatja, hogy már az első félidőben tíz gólpassznál jártak a Cápák és sokkal jobban vigyáztak a labdára, mint pénteken. A nyilvánvaló fizikai különbségből adódóan viszont a hazaiaknak már az első húsz percben is meggyűlt a bajunk a lepattanózással.

A második félidőben már fáradtabban mozogtak a nyíregyháziak, ami pontatlan támadásbefejezésekben és elcsúszó védekezésben mutatkozott meg. Egy ideig így is tartották magunkat, ám a harmadik negyed vége felé már annyi könnyű kosarat dobtak a vendégek, amivel behozhatatlanná vált az előnyük. A negyedik játékrészben korán kipontozódott a Blue Sharks legjobba, Völgyi Marcell, akinek a hiányában a Cápák nem tudták felvenni a versenyt a palánk alatt, innentől szinte folyamatosan közelről kaptak pontot.

A Hübner negyedik helyen fejezte be az emléktornát.

Kosárlabda: Sitku Ernő-emléktorna, mérkőzés a harmadik helyért

Kecskemét–Hübner Nyíregyháza BS 100–78 (28–21, 20–20, 25–17, 27–20)

Continental Aréna, v.: Pozsonyi, Balogh, Sörlei.

Kecskemét: Sinik 7/3, Bogues 18/3, Ivkovics 4, Kucsera 10/6, Karahodzsics 15. Csere: Tóth Barna, Lawrence 15, Dramicsanin 18/6, Körmendi 3/3, Tóth P. 10, Tóth Balázs. Vezetőedző: Forray Gábor.

Nyíregyháza: Geiger 12/3, Végső 7/3, Füzi 8/3, Nagy 11/9, Völgyi 17/3. Csere: Tarján 5, Magyari 8/6, Vaskó 10/9. Vezetőedző: Horváth Ákos.

Kipontozódott: Völgyi.

Döntő

DEAC–Budapesti Honvéd SE 58–81 (20–20, 15–25, 15–22, 8–14)

A torna végeredménye: 1. Budapesti Honvéd SE, 2. DEAC, 3. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 4. Hübner Nyíregyháza BS.

Különdíjasok

A torna legjobb játékosa (MVP): Lautaro López (Bp. Honvéd)

A torna legjobb centerének járó Sitku Ernő-díj nyertese: Jalen Henry (Bp. Honvéd)

A torna legeredményesebb hazai játékosa: Völgyi Marcell (Hübner Nyíregyháza BS)