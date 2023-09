A szeptemberben eddig remekül teljesítő Kisvárda Master Good SE szerdán a Győri Audi ETO KC ellen zárta a hónapot. Azzal mindenki tisztában volt, hogy a vendég Rába parti alakult a mérkőzés toronymagas esélyese, bátran beleállt azonban a mérkőzésbe a hazai csapat. Nem tisztelve ellenfelüket támadták a falat és tüzeltek, Rinka Duijndam azonban a helyén volt, mint ahogy a másik oldalon Torda Vanessa is jó pár lövést lefülelt. Jól kezdett tehát a Kisvárda, a hétvégi Bajnokok Ligája mérkőzéssel ellentétben, amelyen a CSM Bucuresti vendégeként rövid idő alatt ötgólos előnyben volt, nem tudott meglépni az ETO, a 10. percben mindössze egy volt közte a vendégek javára. Lassan üzemi hőfokra melegedett a győri gépezet és főleg a kimaradt kisvárdai helyzeteket követően, rendezetlen védelem ellen fokozatosan növelték előnyüket, a 20. percben már kétszer annyi találatnál jártak, mint Józsa Krisztián együttese. Persze ezen nem csodálkozott senki, hisze a győri kispadról Ana Grost, Yvette Broch-ot, vagy éppen Bruna De Paulát tudta bevetni Ulrik Kirkely. Megvoltak a Kisvárda helyzetei is, de a holland kapus olvasta a lövéseket. Élményszámban ment azonban Bucsi Lili test mellett eleresztett bombája és Karnik Szabina is biztos kézzel értékesítette a büntetőket. A szünetre jelentős, nyolcgólos ETO-előnnyel vonultak a felek.

Frissebben jött ki az öltözőből a vendéggárda, De Paula, majd Farkas Júlia góljával percek alatt megvolt a tíz gólos különbség, amelyet a zöldbe öltözött győri szurkolótábor lelkesen meg is ünnepelt. Sokat hibáztak elöl a hazaiak, amelyet könyörtelenül megbüntetett az ETO, de gyorslábú játékosai a Kisvárda felállt falát is könnyedén átjátszották, így tovább nyílt az olló. Mutattak azért szép dolgokat a hazaiak is, Torda Vanessa hetest védett, Akijama Nacumit többször tisztára játszották a jobb szélen. Ez azonban kevés volt, ahhoz, hogy elkerüljék a nagy különbségű vereséget. Ennek ellenére a hazai játékosoknak nem kellett lehajtott fejjel levonulniuk a pályáról, mert lehetőségeikhez képest mindent megtettek, a két csapat között azonban ezúttal volt ekkora különbség.