Szombat

Vásárosnamény (6.)–Nagyecsed (12.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Annyira rosszul kezdtünk, hogy épp itt az ideje pontot vagy pontokat szerezni, akár Naményban is, ahol – én már csak tudom – sosem volt könnyű pontot szerezni a vendégcsapatnak. Most egyben vannak Géczi Pistiék, de ideje már ellenfélként is találkozni egymással. Győzzön a jobb!

Nyírmeggyes (16.)–Tarpa (4.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Remélem, a kényszerpihenő pozitív hatással lesz a csapatra. Próbáltuk házon belül rendezni a dolgokat. Kíváncsian várom, milyen változás lesz a hozzáállásban és a teljesítményben.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Nem lesz egyszerű feladatunk hétvégén, hiszen a hazai gárda rosszul kezdte a szezont, ezért is szükségük van minden egyes pontra. Mi ismét hasonló cipőben járunk, szeretnénk jó játékkal és pontos eredménnyel feledtetni a múlt heti teljesítményünket.

Csenger (9.)–Nyírbátor (5.)

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Nehéz mérkőzésre számítunk, ennek megfelelően készül a csapat. A múlt heti, bravúros pontszerzés lelkesít minket, a győzelem reményében lépünk pályára szombaton.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Úgy látom, a Csenger is magára talált, mert nem könnyű a Tarpa otthonában 0–3-ról és 1–4-ről felállni. Mivel mi is győzelemre szeretnénk játszani, jó mérkőzés elé nézünk.

Kótaj (15.)–Mándok (3.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Nagyon erős, az egyik legjobb formában lévő csapat látogat hozzánk, ettől függetlenül szeretnénk a kótaji katlanban jó játékkal, tisztességes eredményt elérni, ezáltal megnehezíteni a mándoki csapatnak, hogy jól teljesítsen.

Kocsis János, a Mándok edzője: – Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzésünk lesz. A Kótaj hazai pályán kétszer is három gólt szerzett, ami mutatja, hogy van benne potenciál és nem biztos, hogy a tabellán elfoglalt helye megmutatja az erejét. Ettől függetlenül próbáljuk tovább nyújtani a pontgyűjtő sorozatunkat, arra törekszünk, hogy eredményesek legyünk és három pontot szerezzünk.

Vasárnap

Ibrány (14.)–Mátészalka (7.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Tisztában vagyunk a mátészalkai kerettel, nagyon jó erőkből áll, de hazai pályán mindent megteszünk a siker érdekében.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Szeretnénk megszerezni az első idegenbeli győzelmünket, bár tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, mert az edzőváltást követően szervezett, masszív Ibránnyal találkozunk. Ha a játékosaimtól a megfelelő hozzáállást és akaratot fogom látni, akkor biztosan sikeresen hagyjuk el a pályát.

Újfehértó (8.)–Kemecse (2.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Egyelőre semmi nincs veszve, mert a szezon előtt kitűzött céljainkat még simán tudjuk teljesíteni. Nyilván, ehhez most már győzelmekre van szükség. Hazai pályán eddig jól ment, de tisztában vagyunk azzal, hogy Kemecse ellen a legjobb teljesítményünk kell és minimum az, hogy végre ne legyünk pechesek. A Kemecsét én mindig is sokra tartottam mind a játékoskeretet illetően, mind szakmailag. Jó mérkőzésre van kilátás.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Kiváló körülmények között, nagyon jó ellenfél ellen lépünk pályára. Nagyobb nyomás helyeződik ránk a mérkőzésen, de ha megfelelően alkalmazkodunk és jól töltjük fel a területeket, illetve gyorsabb és jobb döntések születnek az adott játékhelyzetben, akkor eredményesek lehetünk.

Nyírbéltek (13.)–Nagykálló (10.)

Tripsánszki János, a Nyírbéltek edzője: – Számunkra nincs más lehetőség, csak a győzelem. Biztos vagyok benne, hogy a csapat is érzi a felelősségét, mindenkitől száz százalék kell a győzelem érdekében.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – A helyzetkihasználásunk sajnos még mindig nem az igazi, ha ezen tudunk javítani, akkor lesz lehetőségünk egy számunkra jó eredmény elérésére.

A Nyíregyháza II.–Kállósemjén mérkőzést a vendégek kérésére október 11-re halasztották.