Közhelynek tűnik, de a labdarúgó NB II. mezőnyében sehol sem könnyű idegenben győzni. Pláne igaz ez akkor, ha valaki a jó formában lévő, hatodik helyen álló Szegedhez látogat. Bármilyen jól startoltak tehát a nyíregyháziak, nem számíthattak vasárnap délután könnyű mérkőzésre.

Már az első félidőben bebizonyosodott, hogy a vendég Szparinak valóban nincs könnyű dolga, igaz, valamivel veszélyesebben futballozott, mint ellenfele, egy fejes révén el is találta a lécet, majd a második játékrész elején is csak centik hiányoztak a gólhoz. A kapufa inkább a hazaiakkal volt, az 50. percben Bíró Bence – egyébként szép lövése – befelé pattant.

A Spartacus feladata tehát még nehezebbé vált, így a hajrára a sérüléséből még nem teljesen felépült Nagy Dominiknak is be kellett állnia. A korábbi válogatott futballista nem is tétlenkedett, három perccel a pályára lépése után (a 86. percben) nagy gól lőtt szabadrúgásból, ezzel 1–1-re mentette a találkozót.

– Rangadót játszottunk Szegeden, és nem vagyok elégedetlen az egy ponttal, de úgy érzem, a mi akaratunk érvényesült, irányítottuk a találkozót, több helyzetünk volt – értékelt Tímár Krisztián, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Kétszer a kapufa mentette meg a hazaiakat, nekik viszont befelé pattant a labda, és egy átlövésből vezetést szereztek. Volt tartásunk, hátrányból is mindent megtettünk az egyenlítésért, ami sikerült. Ez a döntetlen viszont akkor ér valamit, ha szerdán hazai környezetben győzünk.

A már említett szerdai találkozó a még nyeretlen, három ponttal utolsó Mosonmagyaróvár ellen lesz Balmazújvárosban.

Érdemes összefoglalni az eddigieket! Mivel a Pécs kikapott hétvégén, nyolc forduló után már csak a Spartacus veretlen az NB II.-ben. A Szpari holtversenyben a harmadik legtöbb gólt szerezte idáig és ugyancsak holtversenyben a második legkevesebbet kapta. A csapat csupán azért szorul a harmadik helyre a tabellán, mert a szintén 16 pontos ETO FC Győr, Budafok páros többször nyert.

Labdarúgás: NB II.

A 8. forduló eredményei: Szeged–Nyíregyháza Spartacus 1–1, Mosonmagyróvár–Kozármisleny 1–1, Budafok–Tiszakécske 2–1, Soroksár–Bp. Honvéd 1–1, Ajka–Siófok 0–2, Vasas–Gyirmót 2–0, Kazincbarcika–BVSC-Zugló 2–2, Pécs–Csákvár 0–1, ETO FC Győr–Haladás 1–1.

A bajnokság állása

1. ETO FC Győr 8 5 1 2 17-10 16

2. Budafok 8 5 1 2 10-6 16

3. Nyíregyháza 8 4 4 - 12-6 16

4. Vasas 8 4 2 2 18-9 14

5. Kozármisleny 8 4 2 2 12-9 14

6. PMFC 8 3 4 1 4-1 13

7. Szeged 8 3 4 1 9-8 13

8. Csákvár 8 4 - 4 11-9 12

9. Soroksár 8 3 2 3 9-8 11

10. Honvéd 8 3 2 3 10-10 11

11. Kazincbarcika 8 2 5 1 11-8 11

12. Haladás 8 2 3 3 10-13 9

13. Siófok 8 2 3 3 7-11 9

14. Tiszakécske 8 2 2 4 9-12 8

15. BVSC-Zugló 8 1 3 4 7-14 6

16. Ajka 8 1 2 5 4-10 5

17. Gyirmót 8 - 5 3 8-12 5

18. Mosonmagyaróvár 8 - 3 5 7-19 3