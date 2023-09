A labdarúgó NB I 7. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát.

– Nem szabad mellébeszélni, az első félidőben gyengén futballoztunk – értékelt Mátyus János a Kisvárda vezetőedzője. – Taktikailag megfelelőt nyújtottunk, mert a játékosok jól helyezkedtek a pályán, de amikor labdát szereztünk, nem voltunk elég kreatívak, és olyasmit is láttam, amit nagyon nem tudok elfogadni. Nem mertünk kibontakozni, kezdeményezni. Ez nem tetszett.

Jöttek a várdai helyzetek

– Az is igaz, hogy a második félidőben remekül helytálltunk, bár ekkor már egygólos hátrányba kerültünk, mert az első játékrész végén számunkra nagyon fájó módon szöglet után ért el gólt a Ferencváros. Szünet után óriási helyzeteket is kidolgoztunk, a léc mentette meg az ellenfelet az egyenlítéstől. Ugyanakkor a látottak alapján a Ferencváros egy góllal jobb volt, gratulálok neki, és a hazai, valamint az európai porondon is sok sikert kívánok a folytatásban!