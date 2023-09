Az elmúlt hétvégén megkezdődött a vízilabda Országos Utánpótlás bajnokság az A2 osztály Keleti csoportjában. Az AQUA SE Nyíregyháza csapata Miskolcon kezdte meg a bajnoki szezont ahol három mérkőzést játszottak a nyíregyházi vízilabdások. A gyermek mérkőzésen nem sikerült a bravúr a nagyon jól játszó Miskolc ellen. A serdülő mérkőzés több izgalmat hozott, azonban a második negyed rövidzárlata alatt összeszedett hátrányt már nem tudta ledolgozni a serdülő csapat, így 10-7-es vereséget szenvedett. Az ifjúsági mérkőzésbe a fáradt serdülő korosztályú játékosok már nem bírtak teljes koncentrációval belemenni, így megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést is az MVLC.

– A gyermek csapat kiütéses vereséget szenvedett. Leszögezhetjük, hogy a Miskolc gyermek csapata jelenleg jobb. A sok kapott gól egy része így is elkerülhető lett volna. Egy kicsit nagyobb figyelemmel ez javítható. A fájó pont inkább a bátortalan támadójáték. Tudtuk, hogy erős csapat ellen fogunk játszani, de ennyire nem kellett volna tisztelni az ellenfelet. Gratulálok a miskolciaknak – mondta Éder Zsolt gyermek csapat edzője.

– Látszott az idény eleji forma. Sajnálom a serdülő mérkőzést, hiszen több ziccerünk is volt amit sajnos kihagytunk. Egy erős csapat ellen nem fér bele az, hogy odaadjuk a második negyedet 3-0-val az ellenfélnek. Ennek ellenére az bizakodásra ad okot, hogy egy percig sem adták fel a srácok és küzdöttek hajtottak. Az ifi mérkőzésen a védekezésünk teljesen szétesett, azonban az jó, hogy lőttünk így is 8 gólt egy erős csapat ellen. Vasárnap következik a Cegléd elleni mérkőzés, hazai medencében ahol a győzelem a célunk – mondta Hatvani Péter a serdülő és ifi csapat szakedzője.



Eredmények

Gyermek mérkőzés:

PannErgy-MVLC-Miskolc–AQUA SE Nyíregyháza 25–1 (9-0, 6-0, 5-0, 5-1)

Góllövő: Tilki D.

Serdülő mérkőzés:

PannErgy-MVLC-Miskolc–AQUA SE Nyíregyháza 10–7 (9-0, 6-0, 5-0, 5-1)

Góllövő: Székely Á. 4, Dorogi L. 2, Virág Botond

Ifjúsági mérkőzés:

PannErgy-MVLC-Miskolc–AQUA SE Nyíregyháza 22 –8 (3-0, 6-4, 8-1, 5-3)

Góllövő: Pelle L. 2, Dorogi L. 2, Éder-Pavolek D., Galambvári G., Rudik Zs., Koi G