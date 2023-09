Vármegyénk mindkét élvonalbeli együttese pozitív élmény után utazhatott el idegenbe és volt is esély az újabb jó eredmény elérésére. A Nyírbátor nem is hibázott az újonc ellen, nagyon magabiztosan győzött a PTE-PEAC vendégeként és már négy forduló óta veretlen. A Nyíregyháza sem kezdett rosszul, a második félidőben vezetett is, ám megint nem tudta megőrizni az előnyt, így szoros meccsen nagyon fájó vereséget szenvedett. Már csak amiatt is bosszantó az eredmény, mert a DEAC először nyert az idényben.

A csapatokra most válogatottszünet vár, legközelebb két és fél hét múlva játszanak tétmeccset.

Futsal: NB I., 5. forduló

DEAC–A’Studió Futsal Nyíregyháza 3–2 (1–1)

Debrecen, v.: Kiss, Apkó (Róka).

DEAC: Nyerges – Harmati, Franchu, Thiago, Tóth A. Csere: Tóth B., Faragó, Berecz, Vass, Szatmári, Siska, Farkas, Győri. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

Nyíregyháza: Petró – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Gagyi – Krajnyák, Kovács R., Kovács G., Urr, Kovács E., Lakatos, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Vass (12.), Tóth A. (34., 37.), illetve Maneca (14.), Öreglaki (23.). Kiállítva: Szatmári (21.).

PTE-PEAC–Nyírbátor 1–6 (1–3)

Pécs, v.: Zimonyi, Deme, Strehó.

PEAC: Molnár – Tóth, Koronics, Bartal, Vénosz. Csere: Wilkesz, Bálint, Molnár, Karamarkovic, Palvek, Forró, Koller, Spánitz, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Nyírbátor: Dobi – Szabó, Szentes-Bíró, Varga, Orosz. Csere: Vincze, Bartha, Sánta, Hadházi, Mizsei, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: Bartal (20.), illetve Bartha (11.), Szentes-Bíró (14., 24.), Hadházi (20.), Csoma (31.), Sánta (37.).