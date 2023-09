Az elmúlt hét végén megyei derbit játszottak az U13-as és U12-es focibajnokság Észak-keleti csoportjában. A Szpari fiataljai vendégeskedtek Kisvárdán, mindkét korosztályban a házigazdák nyertek. Felemásan szerepeltek a Várda Labdarúgó Akadémia és a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia többi csapatai, a tarpaiak továbbra is pont nélkül állnak.



U19. Kiemelt csoport

Vasas Kubala Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 2–1 (1–0)

Várda LA: Márton Á. – Benko (Babics, 18.), Szirota, Osztrovka, Rózsa (Racskó, 71.), Kobeljas, Pongó-Dankai (Tenkács, a szünetben), Bliznjuk, Ésik Á. (Scsadej, 71.), Szikszai, Kancsij (Klinfinszkij, a szünetben). Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Kovács P. (27.), Sus (86.) illetve Szikszai (88.).

Csernijenko Ruszlan: – Sajnos azt kell mondani, hogy gyengén teljesítettünk ezen a mérkőzésen. A védekezésben is akadtak problémák és támadójátékban is szerény produkcióval rukkoltunk elő. A Vasas szervezett játékkal tudott győzni, nekünk pedig elemeznünk kell a történteket és javítanunk kell a teljesítményünkön.

DVSC- Tarpa SC 1-0 (1-0)

Tarpa SC: Csicskan - Záhijev (Hilka), Szojma Lovcsikov, Mikhalcsuk, Kolesnyik, Zajka (Csizkov), Shved (Nemes), Boldizsár (Lotys), Budika (Böndarenko), Zolotoveckij. Edző: Volodimir Kulyk. Gól: Sain (16.)

Alapcsoport

ZTE-Nyíregyháza Spartacus 4-0 (1-0)

Spartacus: Takács - Tóth, Bodnár (Turóczi), Tóth M., Lupsa, (Tóthszegi), Zelikovics, Pók, Veszeli, Tóth N., Kárpátfalvi, Czimer. Edző:

Gól: Wolf (25.), Mulasics (49.), Balabás (85.), Molnár (89.)

U17. Kiemelt csoport

ETO FC Győr–Várda Labdarúgó Akadémia 5–1 (3–0)

VLA: Nagy B. – Mavrodij, Barati, Prjamov, Bac, Fedorov (Koljada, a szünetben), Molnár M. (Csáki G., 73.), Lics (Milik, a szünetben), Németh V., Rudik (Csarkó, 56.), Borovszkij (Kozma, 73.). Edző: Belényesi Miklós

Gól: (Csiszár 25. és 38.), Csorba (35.), Zója-Katona (54.), Szerémi (71.) illetve Prjamov (88.)

Belényesi Miklós: – Szégyenteljes teljesítményt nyújtottunk, katasztrófális volt az egész, mi nem ezt képviseljük és jelen pillanatban érthetetlenül állunk a stábbal azelőtt, amit átéltünk! Első félidőben többet birtokolta a labdát a Győr, de erre készültünk, tudtuk mi a feladat, akciógólból nem tudott eredményes lenni az ellenfél. De a legnagyobb hiba, amit nem fogadok el soha, hogy három szögletgólt kapunk, mert nem fogjuk az embereket. akik ki vannak osztva. Ez koncentráció hiánya, fej kérdés az egész és ez azt hozza, hogy nem tudunk már támadásban se produkálni. Második félidőben már voltak helyzeteink, de sajnos két kontrából megint két gólt kaptunk, mert már nagyobb területeket hagytunk, mivel gólokat akartunk rúgni.

Paks-Nyíregyháza Spartacus 4-0 (2-0)

Spartacus: Barancic-Kovács, Jakab, Tóth M., Balogh A., Bíró(Dankó), Hegedűs, Szalanics(Bakó), Pataki, Halász, Tran Ba, Bora(Sós). Edző:Szatke Zoltán

U16. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Honvéd-MFA 1–2 (1–0)

Várda LA:: Mihajljuk – Horvát A., Budaházi Zs. (Király M., 81.), Lupij, Piros M. (Petics, 72.), Amászta, Veprik, Knisz, Buda B., Jazsik (Bíró B., 72.), Bobal (Fedor, a szünetben). Edző: Márton István

Gól: Lupij (23.), illetve Balázs (52.), Kis A. (11-esből, 68.). Kiállítva: Gyebróczki (83.).

Márton István: – Tudtuk, hogy jó csapattal találkozunk amely egyénileg is kiemelkedő képességű játékosokból áll. Próbáltuk ezt csapatként ellensúlyozni, ami az első félidőben sikerült is. A második félidőben nagy nyomás nehezedett ránk, de a Honvéd góljaihoz a mi egyéni hibáinkra is szükség volt. Összességében a hozzáállással elégedett vagyok, de van bennem csalódottság, mert nagyobb figyelemmel és koncentrációval több is lehetett volna ebben a mérkőzésben!

Alapcsoport

Békéscsaba-Nyíregyháza Spartacus 1-1 (0-0)

Spartacus: Papik - Selymes, Máté, Vaidych, Molnár, Szabó M., Bagoly, Melich, Berezhnoi(Makó), Kalán Á., Kovács M.(Polyák). Edző: Papp Ákos

Gól: Molnár (70.), illetve Kalán (82.).

U15. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Puskás Akadémia FC 1–0 (0–0)

Várda LA: Herc B. – Fidler (Osztroha, a szünetben), Fodor Á. (Táth, 59.), Hodovanec, Volvacs (Kedves Á., 80.), Szarvas M., Harsányi L., Nagy M., Szencsenkov, Pilipjuk, Kiss R. Edző: Törtei Tamás.

Gól: Táth (65.).

Törtei Tamás: – Nagyon boldogok vagyunk! Nem csak a végeredmény miatt, hanem azért is, mert hétről hétre látjuk azt a pályán, amit gyakorolunk és kérünk a játékosoktól. Amit elmondunk, gyakorolunk, leoktatunk, azt mind-mind viszontlátjuk a hétvégi mérkőzéseken. Gratulálok mindenkinek!

Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-Ujpesti TE 4-2 (2-1)

Spartacus: Novák Z.- Majoros, Kondor, Villás, Hatházi, Király (Novák B.), Uray(Takács), Szenes(Kosztyu), Juhász, Kiss, Kranyik (Böszörményi). Edző: Tudja Dávid.

Gól: Uray (3., 23.), Juhász (47.), Majoros (61.), illetve Zipszer (26.), Sztojka (74.).

U14. Alapcsoport, Kelet

Nyíregyháza Spartacus-Szolnoki MÁV 3-3 (1-1)

Spartacus: Ágoston - Vasbvári (Kalló), Dankó (Lőrincz), Nagy (Anda), Villás, Ferencz (Czifra), Túróczi, Tasnádi (Gönczör), Varga, Császár, Csáki. Edző: Deme Attila.

Gól: Túróczi (10.), Kalló (44.), Csáki (53.), illetve Viola (18., 59., 80.)

13. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia –Nyíregyháza Spartacus FC 7–2

Várda LA:Halász E. – Licz, Takács D., Kulik, Popovics K., Szpivák, Deniszov, Povkanics, Kapitány. Csereként lépett pályára: Bódi L. (kapus), Sajtos, Csendes, Orgován Cs., Paronai, Grica. Edző: Oláh Levente.

Spartacus: Cservenyák - Nagy L., Kicsák, Kosztyu, Kenyeres, Madura, Nagy Zs., Oláh, Jacsó. Csere: Nagy B., Száfta, Hanusi, Nagy L. Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Kulik (3., 4., 7.), Popovics (9.), Szpivák (11.), Povkanics (16.), Sajtos (19.) illetve Kenyeres (14.), Hanusi (16.)

Oláh Levente: – Jó iramú mérkőzésen, a játék minden elemében jobbnak bizonyultunk az ellenfelünknél, így véleményem szerint, megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak!

U12. Észak-kelet

Várda LA–Nyíregyháza Spartacus FC 7–0

Várda LA: Éles N. – Obsitos, Balogh G., Nagy Z., Németh B., Osztroha Á., Sztolykó, Tóth Á., Nagy Á. Csereként lépett pályára: Mészáros M. (kapus), Varga I., Szabó Á., Fráter, Illés P. Edző: Baksa Zoltán.

Spartacus: Ágoston - Spekker, Hatházi, Nagy G., Tamás, Varga, Sipos, Kovács, Barta. Csere: Bukovinszki , Szabó, Prodán, Kömlei, Papp, Sinka. Edző: Nemes Sándor.

Gól: Sztolykó (6., 7., 8., 16.), Varga (7.),Illés (10.), Németh (17.).

Baksa Zoltán: – A mérkőzésen végig a mi akaratunk érvényesült a pálya minden területén, nagyon intenzív futballt tudtunk játszani. Jól működött az ellenfél védőzónájában történő letámadásunk az ellenfél labdakihozása ellen, valamint a második labdák megszerzésében is domináltunk a mérkőzés döntő többségében. Ezen tényezőknek köszönhetően ismét rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani és ezekből szép gólokat szereztünk. Ezt a győzelmet is a helyén kezelve gratulálok a csapatnak, készülünk a következő mérkőzésre.