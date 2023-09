Szombaton a Vác vendégeként folytatta bajnoki szereplést a Kisvárda Master Good SE. A hazaiak mestere két helyen változtatott a Kozármislenyben győztes kezdőjén, mint ahogy a Kisvárda edzője, Józsa Krisztián is két helyen nyúlt bele csapatába, a kapuban Torda Vanessza kezdett, míg a jobb szélen Gém Léna kapott lehetőséget. A találkozót lendületesen kezdte Vác, az első öt támadását egyatánt gólra váltotta. Nem találta azonban a ritmust a Kisvárda, eladott labdáiból növelte előnyét a hazai csapat. Nem is várt sokáig Józsa Krisztián, a 8. percben kikérte első idejét. A rövid pauza után Kovalcsik Bianka vette hátára a csapatot, két találata mellett, jól szolgálta ki a védői mellől remekül elmozgó Sápi Grétát a falban. Karnik Szabin büntetőjével még jobban zárult az olló, majd a Kisvárdának kétszer is volt labdája a különbség minimalizálására, azonban mindkétszer technikai hibát vétettek. A hajrában Mérai Maja labdát lopott, aztán a dudaszó előtt pár másodperccel betalált, így egygólos váci vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

A szünet után a Kisvárda indította útjára a labdát, Szabó Lili góllal fejezte be a támadást, először volt egyenlő az állás. Marincsák találatát követően Karnik Szabina ismét egalizált, sajnos utoljára a mérkőzésen. Mindkét oldalon összeálltak a védekezések, hosszú lefolyású támadást vezettek a csapatok, alig találtak réseket ellenfelük falán. A kapott gólok után a Kisvárda gyorsan próbálta felvinni a labdát, de a Vác fegyelmezetten zárt vissza, meghiúsítva ezzel a a vendégek lerohanásait. A játékrész derekára aztán ismét hárommal mentek a hazaiak, Józsa Krisztián nem habozott sokáig, magához rendelte övéit. A folytatásban megmerevedtek a frontvonalak, befagyott az eredmény, egyik csapat sem tudott eredményes lenni. Közel tíz percig maradt a 24-21-es állás, majd Tyiskov-Helembai találatával a hazaiak törték meg a hosszú gólcsendet. További majdnem öt perc telt el, mire a vendégek is eredményesek voltak, Sápi Gréta módosította az eredményt. A hajrában Kuczora Csenge ismét villant, tizedik találatával eldöntötte a két pont sorsát. Karnik Szabina ugyan még bevágott egy hetest, de ez már nem változtatott a helyzeten. Nagyot küzdött a Kisvárda, de a közel negyedórás gólcsendje megbosszulta magát, így vereség lett a vége.

Praktiker-Vác–Kisvárda Master Good SE 26–23 (17–16)

Vác, néző, 500 v.: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

Vác: Bukovszky – Such 1, Ferenczy 4, Kuczora 10/3, Tyiskov-Helembai 3, Csíkos 3, Ballai A. 2 Csere: Csizmadia, Győri (kapusok) Bánfai K., Marincsák 2, Kovalcsik J., Kovács 1, Ballai B. Edző: Herbert Gábor.

Kisvárda: Torda – Gém 2, Sápi 4, Karnik 5/4, Juhász 1, Kovalcsik B. 3, Mérai 1. Csere: Mátéfi (kapus), Siska, Bucsi 4, Novak, Szabó L. 3, Makó, Akijama. Edző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2-0, 9. p.: 7-2, 18. p.: 11-9, 24. p.: 14-10, 29. p.: 15-14, 33. p.: 18-18, 40. p.: 21-20, 46. p.: 24-21, 58. p.: 26-22.

Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/4.

Mestermérleg

Herbert Gábor: – Tartottam a mérkőzéstől, mert egész héten azt láttam a lányokon, hogy a rosszul sikerül kozármislenyi mérkőzés bennük maradt. Szerencsére jól kezdtünk, de a Kisvárda szívósan küzdve visszajött. A második félidőben a küzdelem dominált, döntő volt, hogy a 45. perc környékén, amikor befagyott az eredmény, utána mi tudtunk megindulni. Büszke vagyok a csapatra, mert kevésbé jó játékkal is be tudtuk gyűjteni a fontos két pontot.

Józsa Krisztián: – Szerintem nagyon jó mérkőzést játszottunk. A második félidővel kapcsolatban van bennem hiányérzet, hiszen többször visszajöttünk és volt rá sanszunk, hogy akár át is fordítsuk az eredményt. Sajnos a kulcsszituációkban mi hibáztunk többet, a Vác pedig kihasználta ezeket. A rutin döntött a hazaiak javára, maximálisan megérdemelték a győzelmet, azonban mi is tudunk építkezni a mérkőzésből a jövőre nézve.