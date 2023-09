Míg szeptember harmadikán a szakadó eső miatt félbeszakították, majd elhalasztották a Kisvárda II. Sényő elleni bajnokiját, addig a szerdai újrajátszás idején olyannyira jó idő volt, hogy Szigetvári Márk játékvezető még ivószünetet is elrendelt a játékrészek derekén.

Az első félidő alapján nehéz lett volna megmondani, hogy melyik csapat várta a találkozót ötmérkőzéses veretlenségi sorozattal a háta mögött és melyik gárda képtelen nyerni már ugyanennyi bajnoki óta, ugyanis rendkívül kiegyenlített focit láthattunk.

Az első igazán nagy helyzet a Sényő előtt adódott a 15. percben, fél óra elteltével is a fekete mezesek vezettek szép akciót, majd a 35. percben már Szondi Leventének kellett védenie. Kovács Ádámék elsősorban bal oldalon építettek ígéretes támadásokat, ám gól helyett a 39. percben is csak lövésig jutottak. Nem úgy a Kisvárda. Vendégkirúgás után, tökéletes visszatámadás végén éppen a korábbi sényői, Kristófi Sándor talált be a kapuba (1–0).

A második félidőt a Várda kezdte jobban, először mégis Mihajlo Hotrának kellett védenie, ám a kapus hiába tette a dolgát, fél perccel később Schmidt Péter kilőtte a bal alsót (1–1). Békésen csordogált a meccs, amikor a 77. percben egy sényői eladott labdát azonnal megbüntetett a védői közül remek ütemben kiugró Czékus Ádám (2–1). Nem sokáig örülhettek a hazaiak, mert Lizák Bence és Kapacina Kevin szép összjátéka után előbbi kicselezte Hotrát és a kapuba lőtt (2–2).

A hajrában a Kisvárda járt közelebb a gólszerzéshez, Szondinak volt is egy nagy bravúrja, így az állás már nem változott. A döntetlennel mindkét csapat sorozata a folytatódott, ám ezzel az eredménnyel egyik csapat sem lehet elégedetlen.

Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 6. forduló

Kisvárda II.–Sényő-Carnifex FC 2–2 (1–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Szigetvári (Punyi, Gergely).

Kisvárda II.: Hotra – Kozacsuk (Puporka, a szünetben), Lippai, Králik P., Simon M., N. Ponomarenko (Szirota, 64.), R. Stefan, Sikorszki, Czékus, Kristófi, Honcsar. Edző: Gerliczki Máté.

Sényő: Szondi – Farkas M., Szokol, Erdei (Klepács, 76.), Márton, Ur, Vámos M. (Schmidt, a szünetben), Sárosi (Kapacina V., 64.), Szopkó (Orosz, a szünetben), Kapacina K., Kovács Á. (Lizák, 64.). Edzők: Imrő László, Fiumei Viktor.

Gól: Kristófi (44.), Czékus (77.), illetve Schmidt (64.), Lizák (81.).