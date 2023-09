Nagykálló–Csenger 0–0

Nagykálló, v.: Hegedűs. Nagykálló: Budaházi – Mondok, Homann P., Marozsán M., Sipos (Anda), Haller (Lakatos J.), Simon, Baráz, Marozsán Zs., Marinka. Edző: Homann Richárd. Csenger: Sass – Nagy, Csorvási, Jónás (Popovics), Antal, Peterman, Nyéki, Osváth, Gaál, Szedlacsek, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc.

Homann Richárd: – Küzdelmes mérkőzésen reális eredmény született.

Juhász Ferenc: – Mindkét csapat győzelemre játszott, helyzetek voltak itt is, ott is. Úgy érzem, hogy itt hagytunk Nagykállóban két pontot, mert közelebb álltunk a győzelemhez.

Kállósemjén–Vásárosnamény 4–1 (2–0)

Kállósemjén, v.: Kosztyu. Kállósemjén: Ovszijenko – Törtei (Gyulai), Hamza, Danó (Ferencz), Jónucz, Vass (Szabó), Fodor, Pekk, Lakatos, Gömze (Bodná), Hegedűs. Játékos-edző: Vologyimor Ovszijenko. Vásárosnamény: Kardos – Géci, Czene, Berec (Újvári), Zán (Deskó), Kopor, Kozma (Deák), Barta (Varga), Balogh, Illés, Orosz. Edző: Bardi Gábor.

Gól: Gömze 2, Hamza, Tóth, illetve Illés. Ifi: 2–4.

Vologyimir Ovszijenko: – Elég álmosan kezdtük a mérkőzést, a két rúgott gól azonban meghozta az ihletet. A második félidőben is domináltuk a mérkőzést, sok helyzetet dolgoztunk ki, amelyekből kettőt sikerült gólra váltani. További sok sikert a Naménynak. Megyünk tovább.

Bardi Gábor: – Gratulálok a Semjénnek, további sok sikert kívánok nekik.

Újfehértó–Nyírbéltek 4–0 (2–0)

Újfehértó, v.: Varga F. Újfehértó: Nagy M. – Csáki, Simon, Mezei (Szilágyi), Angyal (Urr), Barnucz, Pallai, Daróczi, Miterkó (Kis), Nagy D., Benke (Barta). Edző: Piskóti Zsolt. Nyírbéltek: Ritli – Ricsei (Boldizsár G.), Sidibe, Boldizsár E., Nemes, Vass (Kevert), Fischer, Varga, Mányi, Hevele (Lisbao), Tóth. Edző: Mirgai László.

Gól: Nagy 2 (egyiket 11-esből), Angyal, Benke.

Piskóti Zsolt: – Gratulálok a csapatnak, mert most játszottunk a legjobban. Fegyelmezetten masszívan védekezett az ellenfél, ennek ellenére is rengeteg minőségi helyzetet sikerült kidolgozni. Külön öröm mindig, ha kapott gól nélkül sikerül lehozni a mérkőzést. Hetek óta érik már bennem és nem csak a mostani meccs játékvezetőinek célzom ezt, de nem tudom egyszerűen megérteni azt, hogy nekünk folyamatosan szórják a lapokat pedig egyáltalán nem vagyunk durva csapat. Nem azt mondom, hogy nekünk nézzék el ha szabálytalanok vagyunk csak azt, hogy egyenlően ítéljék meg ezeket a helyzeteket és ne mérlegeljenek.

Mirgai László: – Jobb csapattól kaptunk ki, volt most ennyi kettőnk között. Ha nem véd így a kapusunk, lehetett volna több is. Amíg nem tanulunk meg fegyelmezetten, koncentráltan, agresszíven játszani, addig sok sikerben nem lesz részünk.

A bajnokság állása

1. Kállósemjén 4 4 - - 15-2 12

2. Kemecse 4 4 - - 17-7 12

3. Mándok 4 3 - 1 8-2 9

4. Tarpa 4 3 - 1 9-4 9

5. Újfehértó 4 2 2 - 11-4 8

6. Mátészalka 4 2 1 1 8-5 7

7. Vásárosnamény 4 2 1 1 6-6 7

8. Nyírbátor 4 2 1 1 5-6 7

9. Nyíregyháza II. 4 1 - 3 7-8 3

10. Nagyecsed 3 1 - 2 4-5 3

11. Nyírbéltek 4 1 - 3 5-12 3

12. Ibrány 4 1 - 3 3-12 3