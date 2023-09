Az MTK elleni remek rajt után szombaton a Vác vendégeként folytatja bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. A Pest vármegyei gárda is győzelemmel kezdte az idényt, Herbert Gábor csapata a Kozármisleny vendégeként szerzett két pontot. Marincsák Nikolettéket azonban alaposan megdolgoztatta az újonc Baranya vármegyei együttes, az ötvenedik percben még döntetlen volt az állás, végül háromgólos vendégsiker született. Az előbb említett játékos, valamint Tyiskov-Helembai Fanny és Kuczora Csenge a huszonhat váci találatból huszonegyet vállalt.

A két együttes eddig 14 bajnoki mérkőzés mellett egy alkalommal a Magyar Kupában találkozott és bizony nem túl fényes a Kisvárda mérlege. Tizenkettő vereségük mellett a 2017/18-as kiírásban oda-vissza legyőzték őket, valamint a legutóbbi találkozó is a rétköziek sikerével ért véget. Ebből és az nyitófordulóban aratott győzelemből meríthetnek erőt a Vác elleni mérkőzésre.

– Egy győzelem mindig pozitív visszajelzés a csapatnak és az edzői stábnak az elvégzett munkáról. Nem mi voltunk a mérkőzés esélyesei, mégis megmutattuk, hogy van keresnivalónk – utalt az MTK elleni sikerre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Innentől azonban sokkal nehezebb lesz, mert már számolnak velünk, a múlt szombaton nyújtott teljesítményt azonban nehéz lesz megismételni, annak ellenére, hogy messze volt még a játékunk a tökéletestől. Ahhoz, hogy Vácon legyen esélyünk, még jobban kell játszanunk – tette még hozzá.

Az MTK elleni meccshez hasonlóan ezúttal sem a Kisvárda számít az esélyesnek.

– Ez talán az előnyünkre is válhat, hiszen a teher nem a mi vállunkat nyomja, felszabadultan játszhatunk, mi ezen a meccsen csak nyerhetünk. Ha mindenki megteszi, amit saját magától elvár és beleadja a maximumot, akkor jó mérkőzést játszhatunk. Hogy ez mire lesz elég, az ellenfelünktől is függ – reagált a felvetésre a vezetőedző.

Józsa Krisztián azzal is tisztában van, hogy mi a Vác erőssége és ennek szellemében készítette csapatát a mérkőzésre.

– Meghatározó játékosaik nagyon stabil teljesítményt nyújtanak, nyáron pedig olyan fiatalokat igazoltak, akik tudják őket tehermentesíteni. Három olyan játékosuk van, akik meghatározzák a Vác, arculatát, eredményességét, Marincsák Nikoletta, Tyiskov-Helembai Fanny és Kuczora Csenge remek egyéni kvalitásokkal rendelkeznek, átlövőik nagyon jól lőnek távoli zónákból és olajozottan működik beállóval való páros kapcsolatuk. Ha ezeket tudjuk semlegesíteni, akkor megnehezíthetjük a dolgukat. Elöl pedig hasonló teljesítményre lesz szükségünk, mint múlt szombaton volt. Hogy pontot tudjuk szerezni, ahhoz több extra teljesítményre lesz szükségünk – zárta Józsa Krisztián.