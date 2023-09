Pikáns mérkőzéssel folytatja szombaton bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE, hiszen a NEKA érkezik hozzájuk, amelynek kispadján az a Bakó Botond ül, aki 3.5 évig a Kisvárda szakmai munkájáért felet. Nemzeti Kézilabda Akadémia sajátos helyzetben készülődhetett az új szezonra. A kiesés után ugyanis sokáig úgy tűnt, a másodosztályban fognak szerepelni. De június 30-án jogerősen eldőlt, hogy nem így lesz. A magyar szövetség ekkor jelentette be, hogy fellebbviteli bizottságának másodfokú, jogerős döntése értelmében a Siófok nem kapott licencet az NB I. következő idényére, ezért a jobbik kiesőként mégis bennmaradtak. A balatonboglári együttestől a nyári szünetben 13 játékos távozott (köztük Kovalcsik Bianka, Szabó Lili és Gém Léna, akik már a rétközieket erősítik), így Bakó Botondnak rövid idő alatt új csapatot kellett építenie az élvonalra. A nagyon fiatal akadémisták mellé rutinos játékosokat igazoltak, többek között érkezett Lapos Laura balátlövő, Csapó Kincső kapus és Wald Kíra balszélső Siófokról, Győri Viktória beálló Szombathelyről, Miklós Kitti jobbszélső az egri Eszterházy-tól, valamint a Dunaújvárostól sikerült megszerezniük kölcsönbe Matucza Gabriella beállót. A bajnokságban eddig két vereségük mellett a Kisvárdához hasonlóan legyőzték az újonc Kozármislenyt.

– Az a korszak lezárult mind a csapat, mind Bakó Botond életében, mindenki új fejezetet nyitott. Kizártunk minden előzményt és egész héten, ahogy eddig is, nagyon jó hozzáállással dolgozott a csapat – vezette fel a mérkőzést Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője.

Ahogy a bevezetőben írtuk, Bakó Botond 3.5 évig volt a Kisvárda vezetőedzője, így jól ismeri a házigazdák játékát.

– Minden mérkőzés egy kicsit más, minden csapatnak megvannak az erősségei, gyengéi. Ehhez mi is hozzá igazítjuk a taktikánkat, de az alapok mindig maradnak, ezekre kell építkezni – reagált a felvetésre a vezetőedző, aki azt is elmondta, hogy a rutin mellettük szól.

– A védekezésünkre fektetjük a héten is a hangsúlyt. Szeretném ha hazai pályán keményen, harciasan védekeznénk. A rendezetlen védelem elleni játékban kell előre lépnünk, sokkal pontosabbnak kell lennünk a befejezéseknél és a helyzetek kialakításánál. Meg kell ismételni a múlt heti játékunkat. Ismét nagyon fontos lesz, ahogy elkezdjük a mérkőzést. Ezúttal is csak jó védekezéssel lesz esélyünk a győzelemre – tette még hozzá.