Rohan az idő, hiszen a hétvégén már a nyolcadik fordulót rendezik az NB III.-as labdarúgó-bajnokság Észak-keleti csoportjában, ahol a Kisvárda II. és a Sényő-Carnifex FC érdekelt. Utóbbi csapat a bajnokságot hét vereséggel kezdő, tabellautolsó Gyöngyöst fogadja, aki ellen azonban nem mehet biztosra.

Csak a győzelem az elfogadható

– A tabellával nem foglalkozunk, hiszen ha megnézzük a Gyöngyös mérkőzéseit, akkor látható, hogy folyamatosan szoros meccseket játszanak, nem szenvedtek el nagy arányú vereségeket, éppen ezért nem szabad félvállról venni őket – vezette fel az összecsapást Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – A Kisvárda II. ellen már biztató volt a játékunk, jól nézett ki a csapat, voltak ígéretes támadásaink. A heti felkészülés is remekül alakult, jó hangulatban edzettünk, s szerencsére sérülés és betegség sem hátráltat minket. Most már ki kell jönnie a pályán is a befektetett munkának, hazai közegben csak a győzelem az elfogadható. Túl vagyunk hét fordulón, most már ideje elkezdeni a pontgyűjtögetést, lehetőleg hármassával.

A Kisvárda II. ugyancsak hazai pályán szerepel, ellenfele a DVTK II. lesz. A dobogón tanyázó rétközi gárda az eddig felemás eredményekkel bíró DVTK II.-t látja vendégül. A diósgyőriek hullámzó teljesítményt nyújtanak, vagy győznek, vagy kikapnak.

Meg kell oldani ezt a feladatot

– Ezúttal is úgy lépünk pályára, mint minden egyes fordulóban, azaz szeretnénk megnyerni a mérkőzést – mondta el megkeresésünkre Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője. – Egy második számú csapat látogat hozzánk, így ez alkalommal is lesznek ismeretlen tényezők, hiszen ilyenkor nem tudható, hogy lesznek-e visszajátszóik és ha igen, akkor kik. A mi csapatunk rendben van, bár vannak olyanok, akik kisebb sérüléssel bajlódnak, így még nem tudható, hogy bevethetők lesznek-e. Mindezek ellenére nincs más hátra, mint előre, meg kell oldanunk ezt a feladatot.

A Kisvárda mérkőzése a lassan már megszokottak szerint 11 órakor kezdődik, míg a Sényő 16 órától lép pályára.

Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport, 8. forduló

Kisvárda Master Good II.–DVTK II., Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Török (Gergely, Juhász), 11.

Sényő-Carnifex FC–Gyöngyösi AK, Sényő, Sényő-Carnifex FC sporttelep, v.: Vinter (Bense, Elek),16.

További mérkőzések: Újpest II.–Cigánd, 11., DEAC–Tiszafüred, REAC–Putnok, Hatvan–Eger, Salgótarján–DVSC II., Karcag–Tiszaújváros, 16.