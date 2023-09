Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 5. forduló, szakvezetői várakozások (kezdés: 16.00, ifi 14.00)

Szombat

Csenger (13.)–Nagyecsed (10.) 14.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Szatmári rangadó következik, amelyen nagy küzdelemre számítok. Fesztivál lesz a városban, így vélhetően potyogni fognak a gólok itt is, ott is, a végén pedig majd mi nyerünk.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Mindkét csapatnak nagyon kellene a három pont, így biztosan komoly ellenállásba fogunk ütközni. Bízom a csapatban és abban, hogy jó útra tudtunk lépni az előző héten.

Nyírmeggyes (16.)–Nagykálló (14.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Nagyon nehéz sorsolást kaptunk, s habár próbáltunk meglepetést okozni és pontot csípni valamelyik élcsapattól, ez azonban nem sikerült. Számunkra most kezdődik a bajnokság. Nem lebecsülve a Nagykállót, de ezúttal csak a három pont megszerzése az elfogadható.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Sajnos nem az igazi a helyzetkihasználásunk. Amennyiben ezen tudunk javítani, akkor lehet sanszunk egy jó eredmény elérésére.

Mándok (3.)–Mátészalka (6.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – A Mátészalka az egyik meghatározó tagja a vármegyei bajnokságnak. Sajnos mi az elmúlt időszakban nem a legjobb arcunkat mutattuk, sem a legutóbbi fordulóban, sem pedig a kupában. Viszont a futball egy olyan sportág, ahol hétről hétre változnak a dolgok, így bízunk abban, hogy visszatalálunk a helyes útra.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A Mándok már az előző idény végén is bizonyította, hogy egy nagyon jó csapat. Erre pedig még rá is tudtak tenni egy lapáttal. Az első néhány forduló megmutatta, hogy remek erőt képviselnek. Nekünk is megvannak a saját céljaink, és amennyiben ezeket el akarjuk érni, akkor egy nagyon komoly produktummal kell ahhoz előrukkolnunk, hogy pontokkal távozhassunk Mándokról.

Vásárosnamény (7.)–Kemecse (2.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Egy nagyon jó csapat látogat hozzánk, amelynek vezetőivel és edzőjével is jó a kapcsolatom. Ami minket illet, nem vagyunk egyszerű helyzetben még most sem, de annyit ígérhetek, mindent meg fogunk tenni, hogy győztesen hagyjuk el a játékteret. Hazai pályán nem is lehet más a célunk.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – A kolléga keze nyoma már látszik a vásárosnaményi csapaton, stabilak és erősek az átmenetekben. Az elmúlt mérkőzésen azonban már megfelelően tudtuk kontrollálni az ellenfél kontrajátékát, és amennyiben fenn tudjuk tartani a fejlődés ütemét, akkor sikeresek lehetünk ezen a hétvégén is.

Nyíregyháza II. (9.)–Újfehértó (5.)

Lengyel Roland, a Nyíregyháza II. edzője: – Egyelőre nagyon szélsőségesen játszik a csapat, elsődlegesen a védekezéssel vagyok elégedetlen. Megpróbáltunk ezen javítani a héten és bízunk benne, hogy lesz előrelépés ebben a hétvégén. Egy jó csapat érkezik hozzánk, de szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, ráadásul kétszer idegenben lesz fellépésünk és eddig még nem sikerült vendégként győztesen elhagynunk a pályát. Tudjuk, hogy hétről hétre jobban teljesítenek a nyíregyházi fiatalok, éppen ezért várok egy pörgős, jó színvonalú mérkőzést, melynek végkimenetlét apróságok dönthetik majd el.

Vasárnap

Ibrány (12.)–Tarpa (4.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Először is gratulálok a játékosaimnak a kupa továbbjutáshoz. Nehéz mérkőzés vár ránk, de készülünk becsülettel a lendületes Tarpa elleni meccsre. Ezúttal a védekezésre kell majd nagyobb hangsúlyt fektetnünk, s habár a papírforma nem mellettünk szól, azért reménykedem a jó játékban és a pontszerzésben.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Jó iramú mérkőzésre számítok, hiszen mindkét csapat a győzelemre fog hajtani. Fontos lesz, hogy a helyzeteinket jó arányban használjuk ki.

Kótaj (15.)–Nyírbátor (8.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Egy nagyon jó formában lévő csapatot fogadunk a hétvégén. Nincs más célunk, minthogy hazai pályán maximálisan kiszolgálva a közönséget begyűjtsük a három pontot.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Kicsit sűrű volt az elmúlt időszak programja, éppen ezért talán egy picit fáradtabbak vagyunk, de úgy gondolom, hogy hétvégére felfrissülünk, így nyerni megyünk Kótajba.

Nyírbéltek (11.)–Kállósemjén (1.)

Mirgai László, a Nyírbéltek edzője: – Azt gondolom, hogy a Kállósemjének ebben a szezonban is óriási esélye van a bajnoki cím megszerzésére, ellenben mi négy-öt csapattal egyetemben a bennmaradásért fogunk küzdeni. Legalábbis ezt vetítik elő az erőviszonyok. Mindent meg fogunk azért tenni, hogy helyt álljunk hazai pályán, a legfontosabb, hogy a mérkőzés után egymás szemébe nézhessünk.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nem titok, hogy mindenhová a három pontért megyünk és ez alól Nyírbéltek sem kivétel.