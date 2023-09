Körbetekerték a Tokaji hegyet a vízilabdások. Kerékpár túrán vettek részt az AQUA Sport Egyesület serdülő és ifjúsági korosztályú játékosai. A három napos csapatépítő tábor alatt összesen 115 km-t tekertek a vízilabdások és különféle csapatépítő programokkal és feladatokkal folytatták a felkészülésüket a hosszú országos bajnoki idényre.

– Az volt a célunk, hogy a kemény felkészülési időszakot egy kicsit megtörjük és másféle módszerekkel is fejlesszünk a csapatokat. Az úszó edzések monotóniája után tökéletes három napot töltöttek együtt a játékosok, ahol erős csapategységet építettünk. Köszönöm a szervezést csapataim mentáltrénerének Rudikné Kecsmár Ágnesnek, aki idén is nagyszerűen megszervezte, koordinálta, és feladataival fejlesztette a sportolókat – mondta Hatvani Péter vízilabda szakedző.

Az országos bajnokság sorsolása a hétvégén lesz, ahol kiderül, hol és kikkel is játszik az AQUA SE a 2023/24-es bajnokságban.