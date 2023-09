A Nyíregyházi Box Club Egyesület 2023. szeptember 28. és október 1. között rendezi meg Nyíregyházán az Országos Junior és Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokságot, melynek helyszíne a Continental Aréna lesz. A kiemelt sportrendezvényt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Honvédelmi Sportszövetség is támogatja.

Több mint 300 sportoló érkezik

– Régen volt már kiemelt jelenőségű amatőr ökölvívó esemény Nyíregyházán – mondta el az esemény pénteki sajtótájékoztatóján Tóth Zsuzsanna, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség főtitkárasszonya. – Rekordszámú nevezés érkezett, ami igencsak megemeli a bajnokság presztízsét. Az előzetes adatok alapján több mint hetven klub képviselteti magát a vármegyeszékhelyre, melyek színeiben 351 sportoló méri majd össze a tudását. Közülük kiemelendő a helyi Petrimán Patrícia, aki nem olyan régen a romániai Ploiestiben szerzett Európa-bajnoki bronzérmet. Nagyon bizakodóak vagyunk a magyar fiatalokat illetően, szinte biztosra vesszük, hogy ebből a mostani merítésből egy ütőképes válogatott áll majd össze a 2028-as olimpiára.

A verseny fővédnőke, Dr. Szabó Tünde, Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos asszony, aki szintén jelentősnek titulálta a rendezvény.

Tisztelet és becsületesség

– Nagy örömmel érkeztem erre a sajtóeseményre, hiszen a bajnokság által óriási lehetőséget biztosíthatunk a fiatal sportolók számára – vélekedett az ob-t illetően a kormánybiztos asszony. – Ez egy csodálatos sportág, amely egyre inkább fejlődik, így a kormány is jelentős támogatásban részesíti. A küzdősportok által nagyon sok mindent át lehet adni az ifjúság számára, gondolok itt elsősorban a tiszteletre és a becsületességre. Többször jártam már a Nyíregyházi Box Club Egyesület edzésein, ahol mindannyiszor azt tapasztaltam, hogy a gyerekek örömmel járnak le tréningezni.

Természetesen Nyíregyháza városa, valamint a Magyar Honvédség is kérés nélkül állt be az ökölvívás mögé.

– Nyíregyháza anyagilag is támogatja ezt a versenyt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a helyi fiatalok is megismerkedhessen ezzel a sportággal – vette át a szót Dr. Ulrich Attila alpolgármester. – Reméljük, hogy ez csak a kezdet és a jövőben még számos hasonló, vagy még ennél is nagyobb ökölvívó bajnokságot fogadhatunk a városban.

Honvédségi pályaorientáció

A Honvédség részéről Kertész József, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője tisztelte meg jelenlétével a sajtótájékoztatót, aki kifejtette: – A verseny ideje alatt igykeszünk pályaorintációs jelleggel jelen lenni. Örülünk, hogy egy ilyen nívós eseményen a Honvédség is képviseltetheti magát.

A főszervező NyBCE elnöke, Molnár Bence pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a versenyzők legalább nyolcvan százaléka hátrányos helyzetű, akik számára kiemelt lehetőséget biztosít az országos bajnokság.