Nem kell már tovább találgatni, vasárnap eldőlt, milyen szakmai stábbal folytatja szereplését a Kisvárda Master Good. Mint ismert, Milos Kruscsics távozása után ideiglenesen Gerliczki Máté vette át a csapat irányítását. A szakember visszatér az NB III.-as együtteshez, az első csapat vezetőedzője pedig a korábban Nyíregyházán is sikeresen dolgozó Mátyus János. Az ő munkáját Felipe Matos segíti – akivel már több helyen is együtt dolgozott –, a stábban maradt segítőként Bojan Trkulja, maradt továbbá Dudás Dániel élettani vezető és erőnléti edző, Sandro Tomic kapusedző, Oláh Gergő technikai vezető és Bartha Márk videoelemző is.

– Mátyus Jánossal több mint tizenöt éve véletlenszerűen találkoztam először, egy időben műtöttek bennünket Székesfehérváron – idézi Révész Attila sportvezetőt a kisvárdai klub honlapja. – Azóta ismerjük egymást, és egyértelműen mondhatom, hogy hasonló stílust és gondolkodást képvisel, mint én. A habitusunk is egyforma, és ebben a pillanatban ez utóbbinak kell megjelennie a csapaton belül, hogy a kisvárdai stílusjegyek újra jellemzőek legyenek a csapatra. Az ő személye az, aki ezt garantálni tudja. Az elnökség előtt szombaton ismertettem a jelöltek nevét, a tagok részéről egyértelműen az hangzott el, hogy mivel több magyar és fiatal játékosunk van, magyar edzőt próbáljak idehozni. Ez leszűkítette a lehetőségeinket, és mivel Mátyus János – aki hasonlóan több másik jelölthöz, pénteken személyesen tekintette meg a mérkőzésünket – az azt követő hosszas beszélgetésünk közben meggyőzött arról, hogy alkalmas a feladat ellátására, mellette döntöttünk. Látja, melyek azok a területek, amit a csapaton belül javítani kell és mik tartoznak az erősségeink közé. Egyértelművé vált számomra, ő az a személy, akivel együtt szeretnénk dolgozni, és kétéves megállapodásban rögzítettük is az együttműködés feltételeit. Bízom benne, hogy ebből a kisebb hullámvölgyből – amelyből az elmúlt két meccs alapján már kilábalni látszunk – kijövünk, annál is inkább, mert hamarosan sorra játsszuk majd a hazai meccseinket, és vezetőedzőnk személyisége hazai pályán azt a hangulatot fogja visszacsempészni a stadionunkba, amit az elmúlt öt évben számtalanszor átéltünk.

Mátyus János legutóbb a Budafok mestere volt. A Magyar Kupában döntőig jutó együttes a menetelés közben mások mellett a Kisvárdát is legyőzte.

– Valóban, Révész Attilával egy műtét utáni altatásból felkelve ismerkedtem meg, és hogy még furcsább legyen az élet, tavasszal Magyar Kupa-mérkőzésen találkoztunk egymással, és eszembe sem jutott akkor, hogy itt fogok dolgozni Kisvárdán – nyilatkozta Mátyus János, a Kisvárda Master Good új vezetőedzője. – Akkor is elmondtam, mennyire tisztelem azt a munkát, ami Kisvárdán több mint egy évtizede folyik, és hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy én is csatlakozhatom a klubhoz. Hatalmas a várakozásunk, segítőmmel Felipe Matosszal együtt. Túl vagyunk egy félórás létesítménybejáráson, ami meggyőzött bennünket, hogy a körülmények tökéletesek. Biztos vagyok benne, Révész Attilával lehetnek majd esetlegesen vitáink, de mivel imádja a futballt és ezt a klubot, ezért a beszélgetések eredménye nem is lehet más, minthogy a csapat újra meginduljon felfelé. Pénteken ott voltam Újpesten, a helyszínen tekintettem meg a mérkőzést, meggyőződtem róla, hogy ez egy nagyszerű keret, biztos vagyok benne, mindkét elődöm nagyszerű munkát végzett, ám valami miatt nem jöttek az eredmények. De most már nem visszafelé, hanem előre tekintünk!

A Kisvárda pénteken a Nyíregyháza Spartacusszal játszik edzőmeccset, majd jövő vasárnap a Pilis vendégeként lép pályára a Magyar Kupában. Az első bajnoki a szeptember 23-i hétvégén esedékes a Ferencváros otthonában.

A labdarúgó NB I. állása

1. Debrecen 5 4 – 1 11–5 12

2. MTK 6 3 2 1 8–5 11

3. Puskás Ak. 6 3 2 1 12–11 11

4. Újpest 6 3 2 1 11–11 11

5. Diósgyőr 6 3 1 2 11–7 10

6. Ferencváros 4 3 – 1 18–8 9

7. Kecskemét 5 3 – 2 8–5 9

8. Paks 5 2 2 1 8–8 8

9. Fehérvár 6 1 1 4 8–12 4

10. Kisvárda 6 1 1 4 6–12 4

11. Zalaegerszeg 6 1 – 5 6–15 3

12. Mezőkövesd 5 – 1 4 5–13 1